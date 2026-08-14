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U okviru 39. Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro film festivala, otvorena scena tvrđave Forte mare i ove godine biće stjecište vrhunskih filmskih ostvarenja i ljubitelja sedme umjetnosti. U jedinstvenom ambijentu pod zvijezdama, publika će od 23. do 27. avgusta imati priliku da pogleda pažljivo odabran program novih evropskih i afričkih filmova koji donose snažne poruke, istražuju savremene društvene teme i otvaraju važna pitanja o ljudskoj intimi, dostojanstvu i solidarnosti.

Foto: Promo



Poseban pečat programu daje selekcija Mreže festivala Jadranske regije, čiji je cilj promocija regionalne i evropske kinematografije te povezivanje festivalske publike širom regiona. Program Mreže festivala Jadranske regije podržan je od strane potprograma Media programa Kreativne Evrope.



Takođe, festivalska publika imaće priliku da se upozna sa bogatstvom afričke kinematografije kroz program New African Voices. Ovaj program Filmski centar Crne Gore realizuje u saradnji sa Međunarodnom organizacijom frankofonije (Organisation internationale de la Francophonie - OIF), uz podršku Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Crnoj Gori.

Program na Forte mare otvara 23. avgusta film Paralelne priče (Parallel Tales, Francuska, 2026), najnovije ostvarenje dvostrukog dobitnika Oskara i pobjednika Kanskog festivala, iranskog reditelja Asghara Farhadija. Sa vrhunskom glumačkom ekipom koju predvode Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel i Catherine Deneuve, film donosi uzbudljivu priču o autorki čija zamišljena fikcija počinje da nadjačava njenu stvarnost.



Iste večeri na programu je i Život u ritmu (Life in a Beat, Grčka, Kipar, Bugarska, Francuska, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, 2025), prvi dugometražni igrani film grčke rediteljke Amerisse Baste. Ova regionalna ko-produkcija u kojoj učestvuje i Crna Gora slika borbu mlade djevojke u Atini sa siromaštvom, toksičnim okruženjem i iznenadnom trudnoćom, u potrazi za sopstvenom samostalnošću.

Foto: Promo



Na Forte mare ćemo gledati i omladinsku akcionu komediju Gajin svet 3 (Gaja’s World - Follow Me, Slovenija, 2025) slovenačkog reditelja Petera Bratuše. Film prati 16-godišnju Gaju koja se kroz odrastanje, izazove prve ljubavi i promjene u prijateljstvima nosi sa životnim preokretima nakon razvoda roditelja.

Mreža festivala Jadranske regije



Istinski ogoljen (Truly Naked), Holandija, Belgija, Francuska, Velika Britanija, 2026 – Novo ostvarenje holandske rediteljke Muriel d’Ansembourg, premijerno prikazano na Berlinalu. Ova emotivna priča o sazrijevanju prati tinejdžera odraslog u sijenci očevog porno-biznisa i njegov susret sa buntovnom djevojkom koji mijenja njegov pogled na intimnost i prihvatanje.

Kokoš (Hen), Njemačka, Grčka, Mađarska, 2025 – Režiju potpisuje György Pálfi, jedan od najznačajnijih savremenih mađarskih reditelja i višestruki festivalski pobjednik. Film prati bjekstvo jedne kokoške sa industrijske farme u napušteni morski restoran, dok se u njenoj blizini odvija složena ljudska drama o siromaštvu i moralnim izborima.

Made in EU, Bugarska, Njemačka, Češka, 2025 – Društveno angažovana drama proslavljenog bugarskog reditelja Stephana Komandareva, čiji su filmovi prikazivani u Kanu i Karlovim Varima. Radnja prati radnicu u fabrici odjeće u bugarskoj provinciji koja postaje prvi potvrđeni slučaj Kovida u svom gradu, koja preživljava kolektivni strah, stigmatizaciju i odbacivanje.

Crni novac za bijele noći (Black Money for White Nights), Bugarska, Grčka, 2026 – Najnoviji film bugarskog rediteljskog dvojca Kristine Grozeve i Petra Valchanova. Kroz spoj crnog humora i realizma, film prikazuje bračni par koji gubi ušteđevinu u turističkoj prevari, pri čemu potraga za novcem na površinu iznosi stare porodične laži i izdaje.



Vidim samo lijepe stvari (Only Beautiful Things to Look At), Slovačka, Češka, Mađarska, 2026 – Novi film slovačkog autora Ivana Ostrochovskog. Smještena u Čehoslovačku sredinom 1980-ih, ova potresna drama istražuje nasljeđe prisilne sterilizacije Romkinja kroz priču o vezi doktorke i romske bolničarke, otvarajući pitanja lične odgovornosti i sistemskog ugnjetavanja.

New African Voices

Obećano nebo (Promised Sky), Francuska, Tunis, Katar, 2025 – Režiju ove dirljive drame potpisuje francusko-tuniska rediteljka Erige Sehiri, čiji je prethodni film Pod smokvama bio kandidat Tunisa za Oskara. Film, koji je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Kanu u okviru zvanične selekcije Un Certain Regard, prati život tri žene u Tunisu čija je solidarnost stavljena na ispit dolaskom jedne djevojčice bez roditelja.

Congo Boy, Centralnoafrička Republika, Francuska, DR Kongo, Italija, 2026 – Prvi dugometražni igrani film mladog reditelja Rafikija Fariale, čiji je dokumentarac Mi, studenti! nagrađen na Berlinalu. Priča prati 17-godišnjeg Roberta iz Bangija koji sanja o muzičkoj karijeri u ratom zahvaćenoj zemlji, primoran da se sam stara o mlađoj braći i sestrama dok mu se roditelji nalaze u zatvoru.

Foto: CaroleBethuel

U okviru programa New African Voices, u Dvorani Park će 27. avgusta biti prikazano novo ostvarenje istaknutog francusko-marokanskog reditelja Nabila Ajuša Svi vole Tudu (Everybody Loves Touda, Maroko, Francuska, Danska, Švedska, Norveška, Belgija, Holandija, 2024). Ova dirljiva drama prati tradicionalnu marokansku izvođačicu Tudu koja kroz pjesme otpora i emancipacije pokušava da se izbori za umjetničko priznanje u Kazablanki i bolju budućnost za svog sina.

Prodaja karata

Ulaznice za projekcije na Kanli kuli i Forte mare su u prodaji, online i na prodajnim mestima JUK Herceg-fest.

Cena ulaznice za dva filma po večeri na novskim tvrđavama iznosi 10€, dok ulaznice za drugi film (pojedinačna projekcija) iznosi 5€. Svi ostali festivalski programi i projekcije su besplatni.

Prodajna mjesta: Kanli kula (09 – 21h), suvenirnica Forte Mare (09 – 21h), blagajna dvorane Park (09 – 15:00h).

Omogućena je i jednostavna online kupovina ulaznica putem zvanične platforme: hercegfestulaznice.me