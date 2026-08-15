Slušaj vest

Niški filmski festival, koji će biti održan od 29. avgusta do 3. septembra, objavio je kompletan program ovogodišnjeg izdanja. Publika će tokom šest festivalskih dana imati priliku da pogleda 21 domaći film iz protekle dve sezone, od kojih će se 19 naći u takmičarskoj konkurenciji, dok će dva ostvarenja biti prikazana u revijalnom programu.

Plakat Foto: Promo

Na repertoaru su neki od najzapaženijih domaćih filmova koji su već osvojili priznanja na festivalima u zemlji i inostranstvu, ali i ostvarenja koja će upravo u Nišu imati svoje prve projekcije pred domaćom publikom.

Posebnu pažnju privlače tri srpske premijere i jedna svetska premijera:

"Indeks" reditelja Miloša Živanovića – svetska premijera (30. avgust)

"Oče naš" reditelja Gorana Stankovića – srpska premijera (29. avgust)

"Pukotina u ledu" rediteljke Maje Miloš – srpska premijera (1. septembar)

"Među bogovima" reditelja Vuka Ršumovića – srpska premijera (2. septembar)

Na snimanju filma Oče naš Foto: Promo

Festival će biti otvoren 29. avgusta u amfiteatru na keju svečanom ceremonijom i dodelom nagrade "Pavle Vuisić“ glumici Tanji Bošković, nakon čega će biti prikazan film "Oče naš". Završnica manifestacije zakazana je za 3. septembar, kada će biti dodeljene nagrade, a festival zatvoren projekcijom filma "Hajduk u Beogradu". Počela je prodaja i karata. Projekcije su na dve lokacije.

Među naslovima koji će se takmičiti za festivalska priznanja nalaze se i filmovi "Kuća", "Yugo Florida“, "Mileva Ajnštajn", "Mačji krik“, "Sunce nikad više“, "Belo se pere na devedeset" i brojni drugi, potvrđujući da će ovogodišnji Niški filmski festival publici ponuditi reprezentativan pregled najznačajnije domaće filmske produkcije.

Bonus video: Premijera filma "Hajduk u Beogradu"