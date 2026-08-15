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Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu Sarajevo i projekcijom filma "Očevina", novog ostvarenja oskarovca Pavela Pavlikovskog, otvoren je 32. Sarajevo film festival.

Emili Votson i Emir Hadžihafizbegović Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Posebnu pažnju na svečanom otvaranju privukao je i crveni tepih, kojim je prošetala jedna od najcenjenijih britanskih glumica Emili Votson. Njeno pojavljivanje izazvalo je veliko interesovanje publike i brojnih fotografa, a glumica je bila među najzapaženijim gostima prve festivalske večeri.

"Na SFF verujemo da ceremonija otvaranja treba da bude uvod u film, a ne njegova zamena. Zato ćemo i večeras vrlo brzo prepustiti reč autorima i njihovim delima. Ne dolazimo na Festival zato što mislimo isto. Dolazimo zato što verujemo da film vredi gledati zajedno. Danas je to uverenje možda važnije nego ikada“, rekao je direktor festivala Jovan Marjanović.

Jovan Marjanović i Šejla Kamerić Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

On je istakao da SFF već više od tri decenije okuplja publiku koja veruje da film vredi gledati zajedno, razgovarati o njemu i ostati otvorena prema iskustvu drugih.

"Hvala vam što nam iz godine u godinu poklanjate svoje vreme, radoznalost i poverenje. To poverenje je najveća vrednost našeg Festivala, ali i naša najveća odgovornost. U vremenu kada Evropa ponovo preispituje pitanja identiteta, pripadnosti i granica, SFF otvaramo filmom koji nas poziva da prošlost sagledamo iz ljudske perspektive – 'Očevinom'“, poručio je Marjanović.

Pavel Pavlikovski Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Publici se obratio i reditelj Pavel Pavlikovski, kojem je ovo četvrti dolazak na SFF.

"Ovaj festival mi je veoma blizak srcu. Moj prvi film ovde je prikazan još na prvom izdanju 1995. godine. Film koji ćete gledati na neki način je savršen za Sarajevo, jer je prožet istorijom. Govori o porodici, ljubavi, izdaji i svemu što istorija nosi sa sobom. Ipak, nemojte ga shvatiti previše ozbiljno – ima i nekoliko duhovitih trenutaka. Nadam se da ćete uživati“, rekao je Pavlikovski.

Pogledajte ko je sve prošetao crvenim tepihom

1/8 Vidi galeriju Sarajevo film festival 2026 Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Istorijska drama „Očevina“ prati odnos nobelovca Tomasa Mana (Hans Cišler) i njegove ćerke Erike Man (Sandra Hiler), glumice, spisateljice i vozačice automobilskih trka. Radnja je smeštena u leto 1949. godine, u jeku Hladnog rata, kada otac i ćerka kreću na emotivno putovanje crnim "Bjuikom" kroz razorenu Nemačku.

Kerim Čutuna Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Ceremoniju otvaranja vodio je glumac Kerim Čutuna, a 32. SFF traje do 21. avgusta.

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