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Na obali Dunava, u tišini koju prekida samo vetar, završavaju se poslednji kadrovi filma "Kuća pored mora", dugometražnog spin-ofa serije "Azbuka našeg života". Iako će publika junake pratiti na obali Jadrana, poslednje stranice ove filmske priče ispisuju se upravo u Surduku, u vikendici koja će na velikom platnu postati utočište jednog od glavnih likova.

Foto: Contrast Studios



Nakon dve uspešne sezone serije, inspirisane romanima Mirjane Bobić Mojsilović, produkcijska kuća "Kontrast studios", u koprodukciji sa "MP Film prodakšn" iz Hrvatske i slovenačkom kućom "Perfo prodakšn", odlučila je da priču porodice Popović nastavi u bioskopima. Scenario potpisuju Filip Grujić i Milica Jevtić, dok je autorka i rediteljka Jelena Bajić Jočić.

Radnja filma odvija se šest godina nakon završetka druge sezone. Život je glavne junake odveo na različite strane, ali ih jedan neočekivani događaj ponovo okuplja, ovoga puta na obali mora, gde će stari odnosi biti stavljeni na novo iskušenje, a neka sasvim nova prijateljstva i ljubavi tek će se roditi.

Na setu vlada atmosfera kakva se retko sreće na velikim produkcijama. Glumci se odavno ne ponašaju kao kolege koje su se okupile zbog novog projekta, već kao porodica koja se posle duže pauze ponovo našla na okupu. Između kadrova nema nervoze - razgovara se, šali i priseća zajedničkih snimanja serije, ali kad kamera krene, koncentracija je potpuna.

Foto: Contrast Studios

Jedna od najveselijih priča sa snimanja vezana je za Mionu Marković, koja i u filmu igra Martu.

- Kad sam pročitala scenario, pozvala sam rediteljku Jelenu i rekla da imam dva problema. Prvi mi je opet bila scena s vožnjom kolima, a drugi da ne znam da vozim bicikl! Začuđeno me je pitala kako ne znam i od tada me je često zvala da me pita jesam li počela da učim, što sam odlagala do poslednjeg dana. Onda sam pozajmila bicikl od komšije i išla napred-nazad po ulici. Posle su me zvali da probam pred ekipom u Beogradu, pre nego što smo otišli u Istru. Na kraju je sve bilo super. Čak sam sad u fazonu da bih možda često da ga vozim. Najbolja anegdota je što su mi kasnije, kad su pravili plan snimanja, poslali poruku: "Je l' znaš bar da plivaš?" - sa osmehom priča Miona za TV Ekran.

01:12 Miona Marković kako je naučila da vozi bicikl Izvor: Kurir



Upravo je taj spoj spontanosti i topline ono što je i seriju "Azbuka našeg života" učinilo jednom od najvoljenijih poslednjih godina, a rediteljka Jelena veruje da će publika isti osećaj prepoznati i u filmu.

- Sada, u Surduku kod naših prijatelja koji imaju prelepu vikendicu, snimamo početak filma. To je u filmu Uroševa vikendica u kojoj on uživa, sadi paradajz i gleda izlaske i zalaske sunca nad Dunavom. Posle snimanja u Istri postavili smo materijal i veoma smo zadovoljni. Sve je ispalo onako kako smo zamišljali. Biće to jedan veoma lep film, divna ljudska priča o unutrašnjim borbama, upakovana u romantično, blago komično i setno ruho - otkriva rediteljka i dodaje da, iako je serija nastala prema romanima Mirjane Bobić Mojsilović, film donosi potpuno novu priču.

Kako je bilo u Surduku i Istri

1/11 Vidi galeriju Kuća pored mora Foto: Contrast Studios



- Sam zaplet nije preuzet iz knjiga. To je moja mašta, ali smo ostali dosledni duhu "Azbuke našeg života".

Autorka ni ovoga puta nije odustala od želje da publici predstavi nova glumačka lica.