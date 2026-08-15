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Slovenačka glumica Milena Zupančič, jedna od najvećih umetničkih ličnosti slovenačkog pozorišta, filma i televizije, preminula je danas u 79. godini, javlja Radio-televizija Slovenije.

Tokom više od pet decenija karijere Zupančič je ostvarila više od 120 pozorišnih i više od 80 filmskih i televizijskih uloga.

Bila je jedna od najpoznatijih slovenačkih glumica, a svojim glumačkim izrazom bila je prepoznata i na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Za svoj rad dobila je najznačajnija slovenačka priznanja iz oblasti kulture, pozorišta i filma, među kojima su Prešernova nagrada za životno delo, Borštnikov prsten i Zlatni orden za zasluge.

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Milena Zupančič Foto: Dragana Udovičić

U penziju je otišla 2011. godine, ali se ni nakon toga, sve do poslednjih dana, nije odrekla glumačkog poziva. Bila je angažovana u Gradskom pozorištu Ljubljana i Slovenačkom omladinskom pozorištu, radila je i kao slobodna umetnica, dok je najveći deo karijere provela kao članica Slovenačkog narodnog pozorišta Drama Ljubljana.

Široj publici van pozorišta ostala je upamćena po ulozi Mete u filmu "Cveće u jesen", koji je 1973. godine režirao slovenački režiser Matjaž Klopčič.

Milena Zupančič rođena je 18. decembra 1946. godine, a detinjstvo i mladost provela je u Bohinjskoj Beli, za koju je ostala vezana celog života.

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Foto: Ivica Vojnić

Diplomirala je 1969. godine ulogom Kler u predstavi "Sluškinje", prema delu Žana Ženea.

Iste godine angažovana je u Gradskom pozorištu Ljubljana, od 1979. godine bila je članica ljubljanske Drame, od 1985. do 1987. godine Slovenačkog omladinskog pozorišta, a potom je godinu dana bila među slobodnim umetnicima, dok je od 1989. godine ponovo bila članica ljubljanske Drame.

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Preminuo Zdravko Šotra Izvor: Kurir