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Diva jugoslovenskog filma Milena Zupančić preminula je danas u 79. godni. Svojim talentom odavno je osvojila publiku sa ovih prostora brojnim ulogama na velikom platnu i u pozorištu.

Bila je jedna od najpoznatijih slovenačkih glumica, a svojim glumačkim izrazom bila je prepoznata i na prostoru nekadašnje Jugoslavije. U Srbiji je bila nakon kantantina posle korone, a tada je govorila za Kurir i otkrila koliko je uzbuđena zbog dolaska u srpsku prestonicu ali i zbog rada na novim projektima.

Foto: Kurir/Ivica Vojnić

- U Sloveniji je gotovo sve bilo zatvoreno godinu dana, i pozorišta i kafane. Prve nedelje kad sam došla u Beograd, rekla sam sebi: "Stigla si na oslobođenu teritoriju", a onda su se i ovde mere pojačale. Lepo mi je kod vas. Međutim, nemam vremena da šetam gradom, da se družim s prijateljima, a ni da idem u kafane - govorila je Milena za Kurir.

Nije skrivala da ima tremu što će se ponovo pojaviti pred publikom u Srbiji jer je pomislila da će je zaboraviti:

- Odgovornost je velika. Dugo godina nisam radila u Srbiji, a ovde je došla neka nova publika. Nekad smo se puno družili i mi Slovenci učili od srpskih glumaca da budemo opušteniji, a oni od nas da budu strogi. Treba mi vremena da uđem u melodiju jezika. Plašim se da li će me primiti kao nekada - rekla je tada glumica.

Foto: Ivica Vojnić

Ko je bila Milena Zupančić

izrazom bila je prepoznata i na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Za svoj rad dobila je najznačajnija slovenačka priznanja iz oblasti kulture, pozorišta i filma, među kojima su Prešernova nagrada za životno delo, Borštnikov prsten i Zlatni orden za zasluge.

U penziju je otišla 2011. godine, ali se ni nakon toga, sve do poslednjih dana, nije odrekla glumačkog poziva. Bila je angažovana u Gradskom pozorištu Ljubljana i Slovenačkom omladinskom pozorištu, radila je i kao slobodna umetnica, dok je najveći deo karijere provela kao članica Slovenačkog narodnog pozorišta Drama Ljubljana.

Široj publici van pozorišta ostala je upamćena po ulozi Mete u filmu "Cveće u jesen", koji je 1973. godine režirao slovenački režiser Matjaž Klopčič.

Milena Zupančič rođena je 18. decembra 1946. godine, a detinjstvo i mladost provela je u Bohinjskoj Beli, za koju je ostala vezana celog života.

Diplomirala je 1969. godine ulogom Kler u predstavi "Sluškinje", prema delu Žana Ženea.

Iste godine angažovana je u Gradskom pozorištu Ljubljana, od 1979. godine bila je članica ljubljanske Drame, od 1985. do 1987. godine Slovenačkog omladinskog pozorišta, a potom je godinu dana bila među slobodnim umetnicima, dok je od 1989. godine ponovo bila članica ljubljanske Drame.