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Domaći dokumentarni film "Planina", reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića premijerno je prikazan u regionu 15. avgusta na 32. Sarajevo film festivalu, u sali Sinepleks 1 u takmičarskom programu dokumentarnog filma. Prepuna sala je autore i ekipu filma nagradila aplauzima i stojećim ovacijama.

Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Nakon projekcije, održan je razgovor sa rediteljima filma.

“Dugo smo iščekivali ovaj momenat. Sarajevo Film Festival je uvek posebno iskustvo, valjda jer nosi trag i simboliku čitave svoje istorije. Sa nostalgijom ćemo se sećati sve topline ove premijere “Planine” – u prisustvu naše ekipe, protagonistkinja, mnogih dragih kolega koje su došle, i naravno famozne sarajevske publike. To je jedan od onih momenata veselja kad sve dobija smisao posle puno godina rada. Veliko hvala ekipi festivala i selektorki Radi Šešić za ovaj fantastičan događaj”, istakli su Biljana Tutorov i Petar Glomazić.

Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Iste večeri ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, ekipa filma pozdravila je publiku sa crvenog tepiha 32. SFF. Uz reditelje, crvenim tepihom prošetale su protagonistkinje Mileva Gara Jovanović i Nada Stanišić, direktorka fotografije Eva Kraljević, dizajner zvuka Julij Zornik, koproducent Rok Biček i supervizor produkcije Zoran Mihailović.

"Planina" je jedan od 13 filmova koji takmiče za nagradu Srce Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film na 32. Sarajevo film festivalu.

Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Film je privukao i veliku pažnju međunarodne filmske kritike i dobio pohvale vodećih filmskih medija, među kojima su Variety, Screen International i Cineuropa. Kritičari posebno ističu autorski pristup Biljane Tutorov i Petra Glomazića, emotivnu snagu filma i fotografiju Eve Kraljević, koja planinski pejzaž pretvara u važan dramaturški element priče.

Ekipa filma "Planina" u Sarajevu

1/8 Vidi galeriju Film Planina u Sarajevu Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Nakon Sarajave, film "Planina" nastavlja svoj festivalski put: na zatvaranju 39. Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro Film Festival publika će moći da pogleda ovo vizuelno impresivno i emotivno snažno ostvarenje koje je crnogorskoj kinematografiji donelo istorijski međunarodni uspeh – Veliku nagradu žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film na prestižnom Sandens festivalu.

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