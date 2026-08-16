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Domaći dokumentarni film "Planina", reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića premijerno je prikazan u regionu 15. avgusta na 32. Sarajevo film festivalu, u sali Sinepleks 1 u takmičarskom programu dokumentarnog filma. Prepuna sala je autore i ekipu filma nagradila aplauzima i stojećim ovacijama.

Rediteljka Biljana Tutorov i protagonistkinje Mileva Gara Jovanović i Nada Stanišić, Foto Sarajevo Film Festival, (c) Obala Art Centar.JPG
Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Nakon projekcije, održan je razgovor sa rediteljima filma.

“Dugo smo iščekivali ovaj momenat. Sarajevo Film Festival je uvek posebno iskustvo, valjda jer nosi trag i simboliku čitave svoje istorije. Sa nostalgijom ćemo se sećati sve topline ove premijere “Planine” – u prisustvu naše ekipe, protagonistkinja, mnogih dragih kolega koje su došle, i naravno famozne sarajevske publike. To je jedan od onih momenata veselja kad sve dobija smisao posle puno godina rada. Veliko hvala ekipi festivala i selektorki Radi Šešić za ovaj fantastičan događaj”, istakli su Biljana Tutorov i Petar Glomazić.

Ekipa filma Planina i predsednik Crne Gore Jakov Milatović, Foto Sarajevo Film Festival, (c) Obala Art Centar.jpeg
Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Iste večeri ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, ekipa filma pozdravila je publiku sa crvenog tepiha 32. SFF. Uz reditelje, crvenim tepihom prošetale su protagonistkinje Mileva Gara Jovanović i Nada Stanišić, direktorka fotografije Eva Kraljević, dizajner zvuka Julij Zornik, koproducent Rok Biček i supervizor produkcije Zoran Mihailović.

"Planina" je jedan od 13 filmova koji takmiče za nagradu Srce Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film na 32. Sarajevo film festivalu.

Ovacije nakon projekcije filma Planina, Foto Sarajevo Film Festival, (c) Obala Art Centar.jpeg
Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Film je privukao i veliku pažnju međunarodne filmske kritike i dobio pohvale vodećih filmskih medija, među kojima su Variety, Screen International i Cineuropa. Kritičari posebno ističu autorski pristup Biljane Tutorov i Petra Glomazića, emotivnu snagu filma i fotografiju Eve Kraljević, koja planinski pejzaž pretvara u važan dramaturški element priče.

Ekipa filma "Planina" u Sarajevu

Film Planina u Sarajevu Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Nakon Sarajave, film "Planina" nastavlja svoj festivalski put: na zatvaranju 39. Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro Film Festival publika će moći da pogleda ovo vizuelno impresivno i emotivno snažno ostvarenje koje je crnogorskoj kinematografiji donelo istorijski međunarodni uspeh – Veliku nagradu žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film na prestižnom Sandens festivalu.

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 Bonus video: Uliks Fehmiu u Sarajevu

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Uliks Fehmiu na Sarajevo film festivalu Izvor: Kurir