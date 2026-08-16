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Glumica Milena Zupančič, jedna od najvećih umetničkih ličnosti slovenačkog pozorišta, filma i televizije, preminula je 15. avgusta u 79. godini, objavila je Radio-televizija Slovenije. Tokom više od pet decenija karijere ostvarila je više od 120 pozorišnih i više od 80 filmskih i televizijskih uloga. Za svoj rad dobila je najznačajnija slovenačka priznanja iz oblasti kulture, pozorišta i filma, među kojima su Prešernova nagrada za životno delo, Borštnikov prsten i Zlatni orden za zasluge.

Foto: Dragana Udovičić

U penziju je otišla 2011. godine, ali se ni nakon toga, sve do poslednjih dana, nije odrekla glumačkog poziva. Bila je angažovana u Gradskom pozorištu Ljubljana i Slovenačkom omladinskom pozorištu, radila je i kao slobodna umetnica, dok je najveći deo karijere provela kao članica Slovenačkog narodnog pozorišta Drama Ljubljana. Široj publici van pozorišta ostala je upamćena po ulozi Mete u filmu "Cveće u jesen", koji je 1973. godine režirao slovenački režiser Matjaž Klopčič. Za publiku u Srbiji važan je i film "Dečko koji obećava".

Foto: Nemanja Nikolić



Jednu od svojih poslednjih velikih uloga ostvarila je u Beogradskom dramskom pozorištu u predstavi "Cement Beograd", što joj je donelo i priznanje "Tatjana Lukjanova". I na filmu i u pozorištu rekorderka je po broju Sterijinih nagrada i ima u svojim vitrinama jedan Gran pri Ćele kula i četiri Carice Teodore na Filmskom susretu u Nišu.

Radoš Bajić i Radko Polič Foto: Ustupljena fotograija

Milena Zupančič imala je dve velike ljubavi, a njena životna priča decenijama je privlačila pažnju javnosti. Ljubila je glumca Radka Poliča i osnivača pokreta KPGT Dušana Jovanovića. Tokom braka razvila se velika i strastvena ljubav između nje i Dušana. Iako je situacija u početku bila napeta i funkcionisala kao specifičan ljubavni trougao, troje umetnika je tokom godina uspelo da izgradi neverovatan odnos, pun međusobnog poštovanja i dubokog prijateljstva. Milena i Dušan su proveli decenije u braku i dobili ćerku Mašu.

Dušan Jovanović Foto: Screenshot Youtube



Dušan Jovanović je napisao i režirao pozorišnu predstavu "Boris, Milena, Radko", u kojoj su glavne uloge igrali upravo Milena Zupančič i Radko Polič. Komad se na duhovit i dirljiv način bavio problemima starijih ljudi, ljubomorom i odnosima u kasnijim godinama života. O procesu stvaranja te predstave i o njihovim stvarnim životnim sudbinama snimljen je poznati dokumentarni film "Svaka dobra priča je ljubavna priča" (2017), u režiji Rajka Grlića i Matjaža Ivanišina.

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