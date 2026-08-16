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Glumica Emili Votson u subotu veče je u Narodnom pozorištu uručeno Počasno srce Sarajeva, nakon čega je održana gala projekcija filma "Kroz talase" reditelja Larsa fon Trira, u kojem je ostvarila svoju prvu i jednu od najznačajnijih filmskih uloga. Dobitnica brojnih priznanja za film, televiziju i pozorište, ove godine predsedava žiriju Takmičarskog programa za dugometražni igrani film na 32. Sarajevo film festivalu, a u sredu, 19. avgusta, održaće i masterklas.

Iznenađenje

Počasno srce Sarajeva Emili Votson uručio je Mirsad Purivatra, osnivač SFF i predsednik Udruženja Obala Art centar.

- Na drugom Sarajevo film festivalu, 1996. godine, prikazali smo film "Kroz talase" Larsa fon Trira. I danas se sećam kada sam ga prvi put gledao pripremajući festivalski program. To je bilo jedno od najsnažnijih filmskih iskustava u mom životu. U središtu svega bila je Emili Votson. Bila je to njena prva filmska uloga i jedna od onih izuzetnih glumačkih kreacija koje najavljuju dolazak velike umetnice. Emili je prvi put došla u Sarajevo 2005. godine kao kustoskinja fondacije "Katrin Kartridž", ali se te posete sećam i po tome što je očekivala svoje prvo dete. Volim da kažem da nije došla sama u Sarajevo, i njena ćerka Džulijet bila je tada s njom. Večeras su ponovo ovde zajedno - rekao je Purivatra.

Emili Votson u društvu čelnih ljudi SFF Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar



On je dodao da je posebno srećan što festival konačno može da oda priznanje ne samo izuzetnoj glumici već i njenom dugogodišnjem prijateljstvu sa Sarajevom.



Purivatra je potom najavio video-obraćanje glumca Stelana Skarsgorda, prošlogodišnjeg dobitnika Počasnog srca Sarajeva i partnera Emili Votson u filmu "Kroz talase".

Stelan Skarsgard Foto: CHRIS TORRES/EPA



- Sarajevo ima festival koji nam je svima veoma drag. To je festival koji bolje od bilo koga razume koliko je umetnost važna u ovim strašnim i nasilnim vremenima. Sada ti dodeljuju Srce Sarajeva. Trebalo bi da dobiješ sve glumačke nagrade sveta, ne samo zato što si jedna od najvećih glumica i umetnica već i zato što si divno ljudsko biće, puno dobrote. Čuvaće te i siguran sam da ćeš ovde provesti prelepe trenutke - poručio je Skarsgord.

Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar



Vidno dirnuta, Emili Votson zahvalila je na priznanju i istakla da Sarajevo zauzima posebno mesto u njenoj karijeri.

- Hvala vam mnogo. Kao što ste čuli, ovaj festival bio je veoma važan deo mog puta kao glumice. Ovo je za mene gotovo nestvaran osećaj. Dovela sam svoju decu jer smatram da, od svih festivala na svetu, ovaj ima srce puno duha. Moja dobra prijateljica Džesi Bakli nedavno je rekla da je gluma odlazak na posao sa srcem u rukama. Velika je privilegija mog života što pripadam "vojsci pripovedača". Ovaj grad, kao što je rekao Stelan, bolje od bilo kog drugog poznaje snagu i istrajnost. Ovu nagradu posvećujem Katrin - rekla je Votsonova.

Najveće uloge i nagrade

Nakon ceremonije upriličena je gala projekcija filma "Kroz talase", ostvarenja koje je Emili Votson donelo Evropsku filmsku nagradu za najbolju glumicu, kao i priznanja londonskih, njujorških i losanđeleskih filmskih kritičara. Za ovu ulogu bila je nominovana i za Oskara, Zlatni globus i BAFTA nagradu. Među njenim najznačajnijim filmskim ostvarenjima nalaze se "Božja stvorenja", "Te sitnice", za koji je na Berlinalu osvojila Srebrnog medveda za najbolju sporednu glumicu, zatim "Legenda o Ohiju", "Kralj Lir", "Na plaži Česil", "Hilari i Džeki", "Gosford park", "Crveni zmaj", "Put rata", "Kradljivica knjiga", "Everest", "Teorija svega", "Ana Karenjina", "Gospođica Poter", "Mrtva nevesta", "Bokser" i "Metrolend".

Pogledajte ko je došao ove godine u Sarajevo

1/8 Vidi galeriju Sarajevo film festival 2026 Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar



Na televiziji je ostvarila zapažene uloge u serijama "Černobilj", "Garderober", "Slepa ulica", "Preblizu", HBO-ovoj seriji "Treći dan", adaptaciji "Male žene", kao i u seriji "Genije", za koju je bila nominovana za nagradu Emi.

Bogatu pozorišnu karijeru gradila je kroz brojne produkcije Kraljevske Šekspirove kompanije, a posebno su zapažene njene glavne uloge u predstavama "Ujka Vanja" i "Bogojavljenska noć ili Kako vam drago", koje je 2002. godine u teatru Donmar Verhaus režirao Sem Mendez.

Emili Votson i Emir Hadžihafizbegović Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar



Prošle godine Emili Votson dobila je prestižnu nagradu "Ričard Haris" na dodeli nagrada Britanskog nezavisnog filma (BIFA), kao priznanje za izuzetan doprinos britanskoj kinematografiji. Među njenim najznačajnijim priznanjima nalaze se i počasna nagrada "Džozef Plato" na Filmskom festivalu u Gentu (2024), nagrada za životno delo na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastijanu (2015), kao i BAFTA za najbolju glumicu za ulogu u filmu "Posrednica" (2011).

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