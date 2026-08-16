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Glumica Milena Zupančič, jedna od najvećih umetničkih ličnosti slovenačkog pozorišta, filma i televizije, preminula je 15. avgusta u 79. godini, objavila je Radio-televizija Slovenije. Tokom više od pet decenija karijere ostvarila je više od 120 pozorišnih i više od 80 filmskih i televizijskih uloga. Za svoj rad dobila je najznačajnija slovenačka priznanja iz oblasti kulture, pozorišta i filma, među kojima su Prešernova nagrada za životno delo, Borštnikov prsten i Zlatni orden za zasluge.

Veliki povratak

U penziju je otišla 2011. godine, ali se ni nakon toga, sve do poslednjih dana, nije odrekla glumačkog poziva. Bila je angažovana u Gradskom pozorištu Ljubljana i Slovenačkom omladinskom pozorištu, radila je i kao slobodna umetnica, dok je najveći deo karijere provela kao članica Slovenačkog narodnog pozorišta Drama Ljubljana. Široj publici van pozorišta ostala je upamćena po ulozi Mete u filmu "Cveće u jesen", koji je 1973. godine režirao slovenački režiser Matjaž Klopčič. Za publiku u Srbiji važan je i film "Dečko koji obećava".

Foto: Dragana Udovičić



Jednu od svojih poslednjih velikih uloga ostvarila je u Beogradskom dramskom pozorištu u predstavi "Cement Beograd", što joj je donelo i priznanje "Tatjana Lukjanova". I na filmu i u pozorištu rekorderka je po broju Sterijinih nagrada i ima u svojim vitrinama jedan Gran pri Ćele kula i četiri Carice Teodore na Filmskom susretu u Nišu.

- Milena Zupančič bila je najveća glumačka diva regiona. Njenih šest Sterijinih nagrada svedoči o tome da je bila najnagrađivanija umetnica, i to u najznačajnijem periodu Pozorja. Lično sam je smatrao najvećom i uspeo da je dovedem kao gostujuću glumicu u BDP. U tom već antologijskom spoju s Mikijem Krstovićem u predstavi "Cement Beograd" ostavila je nezaboravan pečat. Bila je najveća, ali i najtiša, divnog karaktera, ogromne harizme i lepote. Ponosan sam na to što smo postali prijatelji i saradnici na jednoj od najnagrađivanijih predstava u istoriji BDP. Veličanstvena Milena - rekao je za Kurir reditelj i direktor BDP Jug Radivojević.

Foto: Nemanja Nikolić



Od velike umetnice su se oprostili mnogi značajni umetnici s celog Balkana.

- Milena Zupančič odigrala je više od 120 pozorišnih i 80 filmskih uloga. Jedna od najvećih evropskih, jugoslovenskih i slovenačkih umetnica i umetnika. Jedna od graditelja kulture Jugoslavije i Slovenije. Neopisiva. Velika glumica, veliki čovek, velika prijateljica. Jedanput sam je pitao: "Kako igraš mrtvu osobu u predstavi?" Zamislila se, i kaže: "Smirim se, dišem polako, neprimetno, skoro da prestanem da dišem." Volim te, Milena. Adio, draga moja - napisao je na Fejsbuku reditelj Haris Pašović.

Haris Pašović Foto: Damir Dervišagić



Za Kurir je govorila tokom svoje posete Beogradu.

- Odgovornost je velika. Dugo godina nisam radila u Srbiji, a ovde je došla neka nova publika. Nekad smo se puno družili i mi Slovenci učili od srpskih glumaca da budemo opušteniji, a oni od nas da budu strogi. Treba mi vremena da uđem u melodiju jezika. Plašim se da li će me primiti kao nekada - rekla je tada glumica, koja je za tu svoju ulogu osvojila nekoliko nagrada.

Foto: Nemanja Nikolić

Vezana za zavičaj

Milena Zupančič rođena je 18. decembra 1946. godine, a detinjstvo i mladost provela je u Bohinjskoj Beli, za koju je ostala vezana celog života. Diplomirala je 1969. godine ulogom Kler u predstavi "Sluškinje", prema delu Žana Ženea. Iste godine angažovana je u Gradskom pozorištu Ljubljana, od 1979. godine bila je članica ljubljanske Drame, od 1985. do 1987. godine u Slovenačkom omladinskom pozorištu, a potom je godinu dana bila među slobodnim umetnicima, dok je od 1989. godine ponovo bila članica ljubljanske Drame. Vreme komemoracije i sahrane nije još saopšteno.

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