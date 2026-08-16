Slušaj vest

Rockonačelnik 59. Gitarijade biće Milan Đurđević, osnivač, idejni vođa i klavijaturista i producent benda Neverne bebe, zaključak je sa sednice organizacionog odbora 59. Gitarijade.

Rođen u Valjevu, 31. marta 1967. godine, od malih nogu svira klasičnu muziku. Sa 11.godina počeo da svira u valjevskom Domu omladine a već sa 13 – sa Vlajkom – pravi svoj bend i svira autorske kompozicije. Sa grupom ,,Nova zemlja’’ 1983. godine pobeđuje u Zaječaru na prestižnoj Gitarijadi, po mišljenju publike i stručnog žirija i snima album ’’Letači’’ koji 1985.godine izlazi za PGP RTB. ’’Nova zemlja’’ postaje kultni simfo-rok bend i prvi bend iz Valjeva koji je izdao album. 1984. godine sa Vlajkom prelazi u Beograd i postaje jedan od najtraženijih klavijaturista.

Foto: Nemanja Nikolić



Već 1986.godine dobija poziv jednog od najvecih bendova ex YU prostora – grupe ’’Smak’’ sa kojom provodi dve godine. Snima album ’’Smak 86’’ i ide na live turneju sa jednim od najboljih bendova u istoriji YU rok muzike. Ostaće zapamćena tadašnja postava ,,Smaka’’ – R.M. Točak – gitara, Zoran Milanović – bas, Kepa Stojanović – bubanj, Boris Aranđelović – vokal i Milan Đurđević – klavijature. Pred kraj 1987. godine odlazi na odsluženje vojnog roka (tadašnja JNA) u Ljubljanu. Krajem 1988. godine, po dolasku iz JNA, sa bratom Vlajkom obnavlja ’’Novu zemlju’’.

Zbog problema sa izdavanjem novog autorskog materijala i nerazumevanja tadašnjih izdavačkih kuća, bend se okreće u drugom pravcu – obradama. Za kratko vreme bend postaje najpoznatiji i najtraženiji na prostoru cele Jugoslavije a kao kruna svega zauvek će se pamtiti gostovanja po Istri, tadašnjem centru kulturnih zbivanja celog regiona.

Strani menadžeri odmah su reagovali i ’’Nova zemlja’’ 1989. godinu provodi uglavnom u inostranstvu svirajući po raznim klubovima i diskotekama. Milan je dobijao neverovatne ponude – od toga da bude promoter raznih klavijatura u velikim svetskim lancima prodavnica, pa do poziva nekoliko ozbiljnih producenata da pristupi raznim bendovima na zapadu…Odbija sve ponude zarad autorskih ideja koje su bile i tada vrlo kompleksne i koje su zahtevale dosta strpljenja po pitanju vizije muzike, karijere i realne postavke na tržištu.

Kao vođa benda koji je imao ozbiljan kvalitet, Milan se suočio sa velikim bojkotom određenih klanova i muzičkih kritičara, pogotovo iz sfera alternativne muzike. Kao čovek koji je čvrsto verovao u svoje ideje, kreće putem koji je u tom trenutku predstavljao jedino rešenje a to su bili koncerti i nastupi po klubovima širom zemlje i Evrope. Za kratko vreme ,,Nova zemlja’’ postaje najtraženiji klupski bend u zemlji a Milan klavijaturista sa najvećim brojem fanova i najvećim poštovanjem mladih muzičara.

Kao klavijaturista svirao je sešne sa svim viđenijim muzicarima se ex YU prostora.

1991. godine, zajedno sa Vlajkom, prelazi u grupu ,,Frenky’’ i snima album ,,Plakao bih al’ nemam s’ kime’’. Već na ’’Mesam’’-u te godine uzima nagradu za aranžman za pesmu ,,Ljubim a znam’’ (takođe i 2. mesto po mišljenju publike) a 1992. godine pobeđuje – takođe na ,,Mesam’’-u – sa kultnom simfo rok kompozicijom ’’Saga’’ koja je postavila nove standarde srpske pop-art kulture.

Početkom 1993.godine sa Vlajkom i bubnjarem Čedom Macurom (ubrzo im se prikljucuju gitarista Bane Jelić i, potom, Billy King) pravi svoj potpuno autorski projekat ’’Neverne bebe’’. Početkom 1994. godine izdaje album ’’Neverne bebe I’’ koji je danas jedan od najtraženijih i najskidanijih albuma od strane mladih muzičara u zemlji. Svira fjužn, etno i klasičnu muziku, priprema ambijentalni solo album u koji je uložio jako mnogo vremena i energije i čija realizacija je pri kraju. Piše filmsku muziku a paralelno učestvuje u stvaranju duhovne muzike, kao eminentni autor, aranžer i producent.

Foto: Printscreen

Sarađivao sa raznim umetnicima, kao studijski muzičar svirao na mnogim albumima domaće pop i rok muzike.

Po svojoj energiji i perfekcionizmu poznat je i mimo muzičkih krugova – sa bendom je napravio standard od 100 do 140 koncerata godišnje na visokom profesionalnom nivou.

Plus rad u studiju, plus probe. Kao pikanterija se navodi da ne pije i ne puši i da je takav sličan standard uveo i u bend – nema konzumiranja alkohola pre i za vreme koncerta.

Životno vrlo kontraverzan, pratile su ga razne afere ali je svojim ogromnim kvalitetom i odnosom prema životu i muzici pokazao da je apsolutno rođen da bi pisao, komponovao i izvodio muziku, uz zahvalnost Bogu na talentu i ljubavi prema estetskim vrednostima umetnosti…

Muzički uzori – Pat Metheny, Pink Floyd, Sergej Rahmanjinov…

(Kurir.rs/Gitarijada.rs)