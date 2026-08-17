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Jedna od nekadašnjih najatraktivnijih žena bivše Jugoslavije bila je Milja Vujanović, nekadašnja Miss Srbije i glumica koja je svojim izgledom i stavom očarala mnoge. O njenoj posebnosti svedočile su brojne poznate ličnosti, među kojima i bivši fudbaler Dule Savić.

"To je bila jedna prelepa žena, jedna od najlepših tada, ne samo u Jugoslaviji. Izuzetno pametna, obrazovana, neobična, interesantna... to sve kada se sabere, stavi se u jednu reč - fatalna", opisao ju je Savić.

Glumački uspeh i svetski udvarači

Skretanje pažnje javnosti započela je 1967. osvajanjem titule najlepše žene Srbije, nakon čega je usledila sporedna rola u kultnom ostvarenju Želimira Žilnika "Rani radovi", nagrađenom u Berlinu. Milja je ostala upamćena i kao druga jugoslovenska glumica koja se na filmu pojavila bez odeće, a u tom periodu nije krila samopouzdanje.

Pogledajte u galeriji fotografije Milje Vujanović:

1/6 Vidi galeriju Milja Vujanović Foto: Printscreen/Instagram/dusan_de_maksic, Printscreen/Instagram/konacno_vitki, Privatna Arhiva

Njenom šarmu nije odoleo ni čuveni holivudski glumac Robert De Niroprilikom posete Beogradu sedamdesetih godina.

"70-ih je bio taj neki fest u Beograda kada je dolazio Robert De Niro. Nije još uvek bio toliko popularan. Oni su tada započeli tu neku romansu. Ja se tada još nisam rodila, tako da ga nažalost nisam upoznala", ispričala je njena ćerka Maša.

Pored holivudske zvezde, Milja je bila velika inspiracija i neprežaljena ljubav legendarnom muzičaru Arsenu Dediću.

"Ona je bila Arsenu Dediću jedna od najvećih ljubavi. Čak je napisao da je do kraja života bio sa njom u kontaktu, da mu je ona poslala sve njene knjige i filmove. Ona je bila njegova velika inspiracija. Mnogi poznati ljudi bili su mamina ljubav i ona njihova", otkrila je Maša.

Robert de Niro, Milja Vujanović Foto: AP Andy Kropa, Printscreen YouTube

Napustila glumu

Uprkos velikim glumačkim mogućnostima, odlučila je da napusti filmsku scenu i profesionalno se posveti astrologiji. Međutim, životni put krenuo je drugim smerom kada je upoznala pukovnika Obrada Zijaka. Zanimljivo je da je od samog početka imala loš predosećaj u vezi sa njim, pa je prijateljima čak izgovorila: "Ovaj kao da je došao da me ubije".

Nakon višegodišnje veze i razmirice koja se odigrala 2000. godine, partner je pucao u nju, a potom se predao organima reda. Detalje tog događaja iznela je njena ćerka:

"On je rekao: 'Sad će Obrad pucati u Milju!' Zamislite, pričate o sebi u trećem licu, znači niste vi svoji više, to nije normalno stanje. I onda je pucao u Milju i rekao mom bratu: 'Ubio sam ti majku.' Ugasio je cigaretu pored moje mame na podu i otišao da se prijavi u policiju. Ubrzo je stigla Hitna pomoć, bez nosila. Ne shvatam kako su mogli da dođu bez nosila nekome ko je ranjen u kičmu. To je nedopustivo, niko za to nikada nije odgovarao", rekla je Maša, objašnjavajući da je njena majka pre toga tražila od Obrada da prekine vezu i napusti stan.

Milja Vujanović Foto: Printscreen/Instagram/dusan_de_maksic

"Tražila je od njega da pokupi svoje stvari, što on nije nameravao da uradi. Tada je uzeo pištolj i upucao je s leđa. Hitac joj je prošao kroz vrat, bila joj je oštećena kičmena moždina. Pet narednih godina bila je potpuno nepokretna. Dijagnoza: kvadriplegija. Mogla je samo da pomera glavu", dodala je ona.

Oproštaj napadaču

Uprkos teškim povredama, nekadašnja glumica je tražila od nadležnih organa da njenog napadača ne šalju na odsluženje zatvorske kazne.

"On je bio taj koji je između nas stao i napravio totalni haos. Međutim, kada sam saznala da je on pušten posle mesec dana iz pritvora, to je bio još veći udarac. On se vratio kod nje da živi i to zato što je ona rekla sudijama i zamolila ih da ga oslobode zatvora, da njemu služenje kazne bude to što će on brinuti o njoj nepokretnoj. Ja razumem nju, ali ne razumem njih koji nisu postupili po službenoj dužnosti. On je i državi skrivio", izjavila je Maša.

Milja Vujanović Foto: Printscreen: Youtube

Mnogim prijateljima i poznanicima ostalo je nejasno kako je žena takvog stava dopustila da partner u tolikoj meri utiče na njen život.

"On je nju odvojio od dece i na kraju je koštao života. To nekako nije ušlo uz nju jer Milja nije bila žena koja se fatalno vezivala za muškarce. Nisam mogla da verujem da jedna toliko jaka žena može pasti pod uticaj nekoga ko joj je uništio porodicu", istakla je modna kreatorka Verica Rakočević.

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