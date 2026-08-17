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U Galeriji Akademije likovnih umetnosti Univerziteta u Sarajevu otvorena je izložba "Dijalog transformacije", koja je na jednom mestu okupila radove srpskog umetnika Marka Kusmuka i britanske vajarke Džulijet Voker. Izložba je ujedno i najava ovogodišnjeg festivala TermagArt, koji će na Jahorini biti održan od 24. do 30. avgusta. Na otvaranju je bilo skoro hiljadu ljudi.

Publika prvi put ima priliku da u istom galerijskom prostoru vidi sedam Kusmukovih slika i sedam skulptura Džulijet Voker, čime se uspostavlja zanimljiv dijalog između dva različita umetnička senzibiliteta i dva različita medija.

Foto: Privatna arhiva



Autorka kustoskog teksta, istoričarka umetnosti Anja Bogojević, istakla je da se umetnički izrazi Marka Kusmuka i Džulijet Voker razvijaju kroz različita iskustva, tehnike i pristupe. Upravo te razlike predstavljaju osnovu njihovog susreta, jer radovi ne prikrivaju međusobne različitosti, već ih naglašavaju i pretvaraju u jedinstven umetnički dijalog.

Marko Kusmuk, rođen 1985. godine u Sarajevu, diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u rodnom gradu, magistrirao u Rimu, a završio je i interdisciplinarne master studije iz teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Mentor mu je bio veliki Miloš Šobajić Tokom karijere realizovao je brojne samostalne i grupne izložbe u zemlji i inostranstvu, a njegov opus obuhvata slikarstvo, crtež i skulpturu, s posebnim fokusom na istraživanje ljudske figure i snažan vizuelni izraz. U Sarajevo se vraća 20 godina nakon diplomiranja.

Marko Kusmuk sa porodicom Foto: Privatna arhiva



Britanska vajarka Džulijet Voker školovala se u Australiji i Velikoj Britaniji, dok je master studije završila na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu. Pre nego što se u potpunosti posvetila umetnosti, radila je kao izrađivač truba, muzejski preparator i mašinovođa parne lokomotive. Upravo u Sarajevu upoznala je tradicionalne tehnike obrade bakra, koje je kasnije spojila sa savremenim umetničkim izrazom. Njene skulpture istražuju prirodu kroz neobična, hibridna i fantastična bića nastala povezivanjem zanatskog nasleđa i autorske imaginacije.



Izložba "Dijalog transformacije" biće otvorena do 30. avgusta i deo je pratećeg programa i Sarajevo film festivala, a može se pogledati svakog radnog dana od 10 do 18 časova u Galeriji Akademije likovnih umetnosti Univerziteta u Sarajevu. Posetiocima pruža priliku da u susretu slikarstva i skulpture, tradicije i savremenog izraza, otkriju novi umetnički dijalog koji nastaje između dva autora različitih poetika.

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