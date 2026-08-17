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Reditelj Lordan Zafranović izrazio je nadu da će publici na beogradskom festivalu Fest uspeti da konačno predstavi novo ostvarenje "Zlatni rez 42: Deca Kozare", prenosi agencija Srna. On je rekao da je film završen i da se sada još radi na seriji, koja bi trebalo da uskoro bude završena i emitovana nekoliko meseci posle filma.

- Dobili smo poziv od Festa da film bude na otvaranju i sada se borimo da to bude. Ima nekih otpora, ali se nadam da ćemo uspeti da ga konačno prikažemo ovoj javnosti koja je najviše zainteresovana za tu temu i da film konačno izađe, posle sedam godina - izjavio je Zafranović novinarima u Krčedinu prilikom posete Međunarodnoj umetničkoj koloniji "Krčedin 2026".

Zafranović prima nagradu "Gordan Mihić"

1/4 Vidi galeriju Lordanu Zafranoviću uručeno "Zlatno pero Gordana Mihića" na 49. Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji Foto: Promo



Upitan o podršci u regionu distribuciji filma "Zlatni rez 42", Zafranović je rekao da su finansijeri bili uglavnom iz Srbije i Republike Srpske.

- Tako da je interesovanje Republike Srpske (da vidi film) možda i najveće, zato što se ta drama i taj užas dešavao na teritoriji Srpske. Što se tiče ostalih, još nismo u to ušli, ali čekaćemo da film doživi premijeru pa ćemo videti - rekao je reditelj.

Međunarodni filmski festival Fest biće održan u Beogradu od 2. do 11. oktobra.

Foto: Glorija Bobinac



Film "Zlatni rez 42: Deca Kozare" inspirisan je istinitom pričom o sudbini desetina hiljada dece s područja Kozare koja su tokom Drugog svetskog rata odvedena u logore smrti i jedine dečje logore u Evropi, smeštene u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Bonus video: Zafranović kod Basare