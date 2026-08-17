Slušaj vest

Reditelj Lordan Zafranović izrazio je nadu da će publici na beogradskom festivalu Fest uspeti da konačno predstavi novo ostvarenje "Zlatni rez 42: Deca Kozare", prenosi agencija Srna. On je rekao da je film završen i da se sada još radi na seriji, koja bi trebalo da uskoro bude završena i emitovana nekoliko meseci posle filma.

- Dobili smo poziv od Festa da film bude na otvaranju i sada se borimo da to bude. Ima nekih otpora, ali se nadam da ćemo uspeti da ga konačno prikažemo ovoj javnosti koja je najviše zainteresovana za tu temu i da film konačno izađe, posle sedam godina - izjavio je Zafranović novinarima u Krčedinu prilikom posete Međunarodnoj umetničkoj koloniji "Krčedin 2026".

Zafranović prima nagradu "Gordan Mihić"

Lordanu Zafranoviću uručeno "Zlatno pero Gordana Mihića" na 49. Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji Foto: Promo


Upitan o podršci u regionu distribuciji filma "Zlatni rez 42", Zafranović je rekao da su finansijeri bili uglavnom iz Srbije i Republike Srpske.

- Tako da je interesovanje Republike Srpske (da vidi film) možda i najveće, zato što se ta drama i taj užas dešavao na teritoriji Srpske. Što se tiče ostalih, još nismo u to ušli, ali čekaćemo da film doživi premijeru pa ćemo videti - rekao je reditelj.
Međunarodni filmski festival Fest biće održan u Beogradu od 2. do 11. oktobra.

anica-dobra-1.jpg
Foto: Glorija Bobinac


Film "Zlatni rez 42: Deca Kozare" inspirisan je istinitom pričom o sudbini desetina hiljada dece s područja Kozare koja su tokom Drugog svetskog rata odvedena u logore smrti i jedine dečje logore u Evropi, smeštene u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Ne propustiteKultura"Plašim se da će se Jasenovac ponoviti, u komunizmu je bio tabu tema zbog bratstva": Lordan Zafranović o filmu "Djeca Kozare"
ataimages.jpg
KulturaBALKANSKI ZAVODNIK DONEO HRABRU ODLUKU: Goran Bogdan igraće ustaškog KOLJAČA u filmu Lordana Zafranovića o stradanju u Jasenovcu
mocvara-press-31082020-0076.jpg
KulturaUMETNIČKI KRIK PROTIV ZLA: Počela izgradnja JASENOVCA za film Lordana Zafranovića ZLATNI REZ 42! Evo koliko će trajati RADOVI
ataimages.jpg
KulturaZAFRANOVIĆ NASTAVLJA SNIMANJE FILMA O JASENOVCU: Reditelj na mukama, traže se glumci, a ovde je zakazan novi KASTING
deca-kozare.jpg

 Bonus video: Zafranović kod Basare

04:38
Lordan Zafranović otkrio detalje o svom novom filmu o Jasenovcu: Biće stravičnih scena! Izvor: Kurir televiija