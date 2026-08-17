Zafranović zabrinuo novinare: "Nadam se da će "Deca Kozare" biti sprema za Fest"
Reditelj Lordan Zafranović izrazio je nadu da će publici na beogradskom festivalu Fest uspeti da konačno predstavi novo ostvarenje "Zlatni rez 42: Deca Kozare", prenosi agencija Srna. On je rekao da je film završen i da se sada još radi na seriji, koja bi trebalo da uskoro bude završena i emitovana nekoliko meseci posle filma.
- Dobili smo poziv od Festa da film bude na otvaranju i sada se borimo da to bude. Ima nekih otpora, ali se nadam da ćemo uspeti da ga konačno prikažemo ovoj javnosti koja je najviše zainteresovana za tu temu i da film konačno izađe, posle sedam godina - izjavio je Zafranović novinarima u Krčedinu prilikom posete Međunarodnoj umetničkoj koloniji "Krčedin 2026".
Zafranović prima nagradu "Gordan Mihić"
Upitan o podršci u regionu distribuciji filma "Zlatni rez 42", Zafranović je rekao da su finansijeri bili uglavnom iz Srbije i Republike Srpske.
- Tako da je interesovanje Republike Srpske (da vidi film) možda i najveće, zato što se ta drama i taj užas dešavao na teritoriji Srpske. Što se tiče ostalih, još nismo u to ušli, ali čekaćemo da film doživi premijeru pa ćemo videti - rekao je reditelj.
Međunarodni filmski festival Fest biće održan u Beogradu od 2. do 11. oktobra.
Film "Zlatni rez 42: Deca Kozare" inspirisan je istinitom pričom o sudbini desetina hiljada dece s područja Kozare koja su tokom Drugog svetskog rata odvedena u logore smrti i jedine dečje logore u Evropi, smeštene u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.
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