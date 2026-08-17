Horor koji ledi krv u žilama - "Ukus straha" stiže u bioskope
U naizgled mirnom gradiću leto donosi bezbrižne, tople dane, dečji smeh i omiljeni zvuk kamiona sa sladoledom. Ali idila se ubrzo pretvara u noćnu moru kada tajanstveni sladoledžija počne da deli svoje neodoljive slatkiše, nakon kojih deca počinju da pokazuju zastrašujuće i neobjašnjive promene.
Dok se među stanovnicima širi panika, a granica između stvarnosti i ludila postaje sve tanja, grupa očajnih roditelja pokušava da otkrije ko je zapravo čovek iza nasmešenog lica i kakvu mračnu tajnu krije njegov ledeni dezert. U trci s vremenom moraće da zaustave zlo pre nego što ceo grad postane njegova sledeća žrtva.
Horor film „Ukus straha“ donosi jezivu priču u kojoj se iza poznatog simbola bezbrižnog detinjstva krije mračna pretnja. Film režira Eli Rot, jedno od najprepoznatljivijih imena savremenog horora i autor kultnih ostvarenja „Hostel“ i „Groznica u kolibi“, koja su stekla brojne obožavaoce širom sveta.
Film u bioskope stiže 20. avgusta 2026. godine, u distribuciji BLITZ filma.
Izvorni naslov: The Ice Cream Man
Reditelj: Eli Rot
Uloge: Eli Rot, Bendžamin Bajron Dejvis, Ari Milen
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