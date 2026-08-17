U naizgled mirnom gradiću leto donosi bezbrižne, tople dane, dečji smeh i omiljeni zvuk kamiona sa sladoledom. Ali idila se ubrzo pretvara u noćnu moru kada tajanstveni sladoledžija počne da deli svoje neodoljive slatkiše , nakon kojih deca počinju da pokazuju zastrašujuće i neobjašnjive promene.

Dok se među stanovnicima širi panika, a granica između stvarnosti i ludila postaje sve tanja, grupa očajnih roditelja pokušava da otkrije ko je zapravo čovek iza nasmešenog lica i kakvu mračnu tajnu krije njegov ledeni dezert. U trci s vremenom moraće da zaustave zlo pre nego što ceo grad postane njegova sledeća žrtva.

Horor film „Ukus straha“ donosi jezivu priču u kojoj se iza poznatog simbola bezbrižnog detinjstva krije mračna pretnja. Film režira Eli Rot, jedno od najprepoznatljivijih imena savremenog horora i autor kultnih ostvarenja „Hostel“ i „Groznica u kolibi“, koja su stekla brojne obožavaoce širom sveta.

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Horor koji ledi krv u žilama - UKUS STRAHA stiže u bioskope.

U naizgled mirnom gradiću leto donosi bezbrižne, tople dane, dečji smeh i omiljeni zvuk kamiona sa sladoledom. Ali idila se ubrzo pretvara u noćnu moru kada tajanstveni sladoledžija počne da deli svoje neodoljive slatkiše, nakon kojih deca počinju da pokazuju zastrašujuće i neobjašnjive promene.

Dok se među stanovnicima širi panika, a granica između stvarnosti i ludila postaje sve tanja, grupa očajnih roditelja pokušava da otkrije ko je zapravo čovek iza nasmešenog lica i kakvu mračnu tajnu krije njegov ledeni dezert. U trci s vremenom moraće da zaustave zlo pre nego što ceo grad postane njegova sledeća žrtva.

Horor film „Ukus straha“ donosi jezivu priču u kojoj se iza poznatog simbola bezbrižnog detinjstva krije mračna pretnja. Film režira Eli Rot, jedno od najprepoznatljivijih imena savremenog horora i autor kultnih ostvarenja „Hostel“ i „Groznica u kolibi“, koja su stekla brojne obožavaoce širom sveta.

Film u bioskope stiže 20. avgusta 2026. godine, u distribuciji BLITZ filma.

Izvorni naslov: The Ice Cream Man

Reditelj: Eli Rot (Eli Roth)

Uloge: Eli Rot (Eli Roth), Bendžamin Bajron Dejvis (Benjamin Byron Davis), Ari Milen (Ari Millen)