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Kultna srpska serija "Srećni ljudi" prikazuje se ponovo na RTS-u, a interesovanje publike i posle 33 godina od prvog emitovanja ne jenjava. Mnogi glumci koji su nepravedno zaboravljeni su sada zahvaljujući ovoj seriji opet u žiži javnosti, a među njima je i glumica Darinka Đurašković.

Darinka Đurašković ostala je upamćena po ulozi Loline majke u seriji "Srećni ljudi". Glumica je u 39 godina dugoj karijeri odigrala 25 uloga i sve su bile sporedne. Ipak, najveći pečat u svom radu ostavila je rolom u hit seriji Siniše Pavića iz 1993. godine. Tu je najviše zajedničkih scena imala sa Zlatom Numanagić, koja je u seriji posle Tanje Bošković glumila njenu ćerku, Lolu Golubović.

Pogledajte u galeriji fotografije Darinke Đurašković:

1/10 Vidi galeriju Darinka Đurašković u seriji Srećni ljudi Foto: Printscreen/Youtube

Dok je serija "Srećni ljudi" bila aktuelna, Darinka je izjavila da nije ni slutila da će je popularnost zadesiti u šezdesetim godinama.

- Kada sam prihvatila tu ulogu, nisam ni slutila da će serija postati toliko popularna, a samim ti i ja, iako mi je rola bila sporedna i nisam se pojavljivala u svakoj epizodi. Ponosim se tim projektom i ne žalim što sam ga prihvatila, bez obzira na to što honorar nije bio nešto posebno veliki - ispričala je tada glumica.

Darinka Đurašković u filmu Vrhovi Zelengore Foto: Printscreen/Youtube

Darinka je rođena 12. 9. 1932. godini u Lješnici. Karijeru je započela 1957. godine u filmu "Samo ljudi", a uloge je ostvarila i u "Hasanaginici" (1983) i "Tramvaju zvanom želja" (1994). Ostala je zapažena i njena uloga u filmu "Vrhovi Zelengore" iz 1976. godine, gde je glumila bolničarku Anđu i skrenula pažnju svojom lepotom. Poslednju rolu ostvarila je 1996. godine u seriji "Gore-dole", gde je igrala kućnu pomoćnicu.

Završila je glumu na Akademiji za pozorište, film i radio i televiziju u Beogradu. Preminula je 15. februara 2003. godine u Beogradu u 70. godini.

Bonus video: Zlata Numanagić o Srećnim ljudima