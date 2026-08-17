Slušaj vest

Glumac Dragomir Pešić preminuo je u 69. godini.

Pešić je rođen 8. juna 1957. godine u Futogu. Gimnaziju i glumačku akademiju završio je u Novom Sadu, a profesionalni put započeo je 1. septembra 1980. godine upravo u Srpskom narodnom pozorištu, najpre kao glumac-pripravnik. Nakon položenog pripravničkog ispita postao je stalni član Drame.

Sceni SNP-a ostao je veran više od 45 godina, praktično čitav svoj umetnički i radni vek. Za sobom je ostavio veliki broj uloga u delima domaćih i svetskih dramskih pisaca. Posebno je bio zapažen kao karakterni glumac, sa izraženim darom za komediju i sposobnošću da i manjim ulogama udahne upečatljiv lični pečat.

Iako je najveći deo karijere ostvario u pozorištu, Pešić je bio prisutan i na filmu i televiziji. Među njegovim zabeleženim ulogama su one u ostvarenjima „Montevideo, Bog te video!“, „Veliki transport“, „Sva ta ravnica“ i „Laf u srcu“.

Vest o smrti glumca objavljena je na stranici Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

"Sa tugom obaveštavamo javnost da je preminuo Dragomir Pešić, dugogodišnji glumac Srpskog narodnog pozorišta.

U SNP je angažovan 1. septembra 1980. godine, najpre kao glumac-pripravnik, a nakon položenog pripravničkog ispita postao je stalni član Drame. Više od četiri i po decenije svog umetničkog života posvetio je sceni Srpskog narodnog pozorišta.

Kao karakterni glumac, naročito prepoznatljiv u komičnom fahu, ostvario je veliki broj zapaženih uloga u delima domaćih i svetskih dramskih pisaca.

Porodici, prijateljima i kolegama upućujemo najiskrenije saučešće", stoji u obaveštenju.

Bonus video: