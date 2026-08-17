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Jedna od najznačajnijih slovenačkih i jugoslovenskih glumica Milena Zupančič biće sahranjena u sredu, 19. avgusta, na groblju u Bohinjskoj Beloj, uz državne počasti.

Urna s posmrtnim ostacima Milene Zupančič biće od 10 sati izložena u Domu mještana u Bohinjskoj Beloj, gde će se porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci njenog rada moći oprostiti od velike glumice.

U 12 sati krenuće pogrebna povorka uz državne počasti, nakon čega će Milena Zupančič biti sahranjena na mesnom groblju.

Poslednje počivalište dieliće sa svojim suprugom, poznatim dramaturgom, rediteljem i piscem Dušanom Jovanovićem, s kojim je provela 45 godina života.

Milena Zupančič
Milena Zupančič Foto: Nemanja Nikolić

Jovanović je rođen 1939. godine u Beogradu, u Srbiji, a preminuo je poslednjeg dana 2020. godine u Ljubljani. Bio je jedan od najznačajnijih pozorišnih stvaralaca na prostoru bivše Jugoslavije i jedna od ključnih ličnosti slovenačkog teatra. I on je bio sahranjen uz državne počasti januara 2021.

Milena Zupančič i Dušan Jovanović decenijama su činili jedan od najprepoznatljivijih umetničkih i životnih parova slovenačke i jugoslovenske kulture. Nakon njegove smrti Milena je ostala snažno vezana za uspomenu na supruga, a sada će, nakon poslednjeg oproštaja u rodnom kraju, biti sahranjena pored njega.

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Foto: Nemanja Nikolić

Milena Zupančič preminula je 15. augusta 2026. godine u 80. godini života. Iza sebe je ostavila izuzetno bogatu glumačku karijeru i uloge koje su obeležile slovenačko i jugoslovensko pozorište, film i televiziju.

Poslednji oproštaj od velike glumice tako će imati i državni karakter, dok će njeno konačno počivalište biti uz čoveka s kojim je delila gotovo pola stoleća života.

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