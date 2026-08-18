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Hrvatska književnica Vedrana Rudanpreminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom.

U galeriji pogledajte fotografije Vedrane Rudan:

1/12 Vidi galeriju Vedrana Rudan u emisiji Nedjeljom u 2 Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Tužnu vest su za portal Dnevnik.hr potvrdili izvori bliski spisateljici nakon što je jutros na njenom Fejsbuk profilu objavljeno da se preselila na područje bez signala.

Vedrana Rudan biografija

Vedrana Rudan rođena je 29. oktobra 1949. u Opatiji. Bila je hrvatska književnica, kolumnistkinja i borac za ljudska prava.

Završila je Pedagošku akademiju u Rijeci – kako je sama navodila "srpski ili hrvatski“ i nemački jezik. U životu je, pre nego što je postala poznata književnica, radila razne poslove - bila je učiteljica, turistički vodič, sladoledžija, novinar za više hrvatskih novina, urednica na radiju.

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Poznata po svom nepristrasnom i sočnom jeziku, 1991. je dobila otkaz. Pravosnažnom sudskom presudom je 1993. vraćena na posao ali joj je bilo onemogućeno da radi pa je sama dala otkaz. Godine 2003. odlučila je da će biti književnica.

Vedrana Rudan Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Pisala je kratkim, britkim stilom, duhovito, "bez dlake na jeziku“. Uzimala je u zaštitu one koji su ostali bez posla, sirotinju, ugroženežene, običan narod. Na meti su joj bili tajkuni, vlast, bankari, hipokrizija u Crkvi, privatizacija, ulazak Hrvatske u NATO, i mnoge druge.

Bila je član hrvatskog društva pisaca, a knjige su joj prevođene na engleski, nemački, poljski, slovenački, ruski, makedonski, mađarski. Po knjizi „Uho, grlo, nož“ rađene su pozorišne predstave u hrvatskom Teatru 101 i srpskom Ateljeu 212.

Vedrana Rudan Foto: Preentscreen/Youtube

Borba s karcinomom

Vedrana Rudan je početkom maja 2024. objavila je da boluje od karcinoma.

"Moj je rak je*eno redak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusnu listu ni tip ni Internet prognoze. Doduše, negde sam naletela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri meseca da prevariš muža, razbaštiniš decu ili ljubavnika pošalješ u ku*ac. I nije neki rok.

Foto: Preentscreen/Youtube

Samo 5% srećnika može da se operiše. Ta sam. Najpre sam otišla u Svetu Nedelju u Radiohirurgiju da mi rak spale pre operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam 'ušla u kvotu'. Naime, država ima sporazum sa tom ustanovom po kome određeni broj Hrvatica i Hrvata ulazi u 'kvotu'. Ostali ili crknu od raka ili im u pomoć uskoče prijatelji", napisala je Vedrana u svojoj objavi.

Prva je pacijentkinja u svetu na kojoj je primenjena metoda hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) u lečenju komplikacija nastalih usled lečenja tumora.

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