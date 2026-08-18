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Čuvena hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 76. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom.

O svojoj muci je redovno pisala na svom blogu Rudan.info, a svojevremeno je otkrila i da se prijavila za eutanaziju u Cirihu, u Švajcarskoj.

U galeriji pogledajte fotografije Vedrane Rudan:

1/12 Vidi galeriju Vedrana Rudan u emisiji Nedjeljom u 2 Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Gostujući prošle godine u emisiji Aleksandra Stankovića "Ned‌jeljom u 2" na HRT-u, Rudan je otkrila da "ne želi da umire na rate", te dodala da je želela eutanaziju koja košta 17.000 evra, ali je zbog detaljne i duge procedure koju ona zahteva, odustala.

"Ja imam izuzetno agresivni rak koji se zove rak žučnih kanala i jako se teško otkrije. Ja sam control freak, ja se često kontrolišem, dakle, nije da se rak događa onima koji se ne kontrolišu", započela je Vedrana ovim rečima gostovanje. "Da sam zakasnila, živela bih još tri meseca, ali ja sam došla na vreme. Bio je operabilan", otkrila je tada.

Vedrana Rudan Foto: Laguna

"Izdavač mi je uplatio 10.000 evra kad sam mu rekla da imam rak. Rekla sam mu imam novu knjigu, ne mogu na promocije, ali to vam je dobro - kad pisac umire, tiraž raste", nastavila je.

Želela je eutanaziju

"Ne želim da umirem na rate. Ja želim eutanaziju. Muž i ja smo kroz godine skupljali nešto sa strane. To košta 17.000 evra. Javila sam se, počeli smo da se dopisujemo, rekla sam deci i mužu. Poslala sam im nalaze, prihvatili su me, prošla sam, platila sam članarinu. Onda su oni tražili toga još, još nalaza, kako vreme proticalo, tako sam ja shvatila… rekli su mi da 85% ljudi odustane, tamo vas intervjuišu… ja sam shvatila da ću tamo morati da provedem neko vreme i da će tamo neki član nekog konzilijuma reći da možda može da mi se pomogne… onemoćala sam u međuvremenu i odustala", ispričala je Vedrana.

Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Kako izgleda procedura za eutanaziju

Radi se o bolnici u kojoj postoje utvrđeni postupci koji se moraju slediti kako bi se dobila Minelijeva (osnivača bolnice) pomoć u osiguravanju brze smrti s dozom od 15 mg smrtonosnog leka. Samo se pojaviti na njegovom pragu nije ispravan način.

Prvo, morate postati član Dignitasa; svako se može pridružiti ako plati godišnju članarinu od 47 dolara. Kada ste spremni da umrete, kako navodi "Guardian", treba poslati kopije svoje medicinske dokumentacije, pismo u kom se objašnjava zašto su stvari postale nepodnošljive i 1.860 funti.

Vedrana Rudan Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Dosijei se šalju nekom od lekara povezanih s Dignitasom, koji na osnovu istorije bolesti razmatra hoće li biti spreman da napiše recept za smrtonosnu dozu. Ako je saglasan, tada se daje "zeleno svetlo" članu, te se može obratiti osoblju u sedištu Dignitasa koje će dogovoriti termin i dati savet o hotelima.

Pošto pacijent stigne u Cirih, osoba mora da plati 740 evra za dva sastanka sa lekarom (za proveru njihove dokumentacije i prepisivanje lekova) i dodatnih 2.217 evra za plaćanje dvoje članova osoblja Dignitasa koji će organizovati i svedočiti smrti. Oni koji ne mogu da priušte naknade mogu da plate manje, navodi Guardian, prenosi Mondo.

Vedrana Rudan Foto: printscreen/youtube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Čin dobrovoljnog ispijanja leka, pomešanog sa 60 ml vode, i kasniju smrt snima osoblje iz Dignitasa, koji ostaju kako bi se obračunali s policijom i pogrebnicima u satima koji slede. U mesecima koji su prethodili smrti, Mineli i njegove kolege pitali su želi li pojedinac zaista da umre i postavljali su druge alternative okončanju života.

Velika većina ljudi koji posećuju Dignitas su smrtno bolesni ili oni s neizlečivom, progresivnom bolešću.

Ljudima koji putuju u Švajcarsku kako bi umrli s Dignitasom savetuje se da dolaze sa porodicom i prijateljima koji ostaju sa njima dok piju smrtonosnu dozu; jedna osoba je sa sobom dovela 12 prijatelja. Osoblje Dignitasa rado daje savete o dobrim restoranima za poslednji obrok, obližnjim bioskopima i izletima u planine, za prethodne dane, ali primetili su da članovi obično žele samo da nastave sa umiranjem.

Foto: Printscreen/Prva

Vedrana Rudan biografija

Vedrana Rudan rođena je 29. oktobra 1949. u Opatiji. Bila je hrvatska književnica, kolumnistkinja i borac za ljudska prava.

Završila je Pedagošku akademiju u Rijeci – kako je sama navodila "srpski ili hrvatski“ i nemački jezik. U životu je, pre nego što je postala poznata književnica, radila razne poslove - bila je učiteljica, turistički vodič, sladoledžija, novinar za više hrvatskih novina, urednica na radiju.

Poznata po svom nepristrasnom i sočnom jeziku, 1991. je dobila otkaz. Pravosnažnom sudskom presudom je 1993. vraćena na posao ali joj je bilo onemogućeno da radi pa je sama dala otkaz. Godine 2003. odlučila je da će biti književnica.

Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Pisala je kratkim, britkim stilom, duhovito, "bez dlake na jeziku“. Uzimala je u zaštitu one koji su ostali bez posla, sirotinju, ugroženežene, običan narod. Na meti su joj bili tajkuni, vlast, bankari, hipokrizija u Crkvi, privatizacija, ulazak Hrvatske u NATO, i mnoge druge.

Bila je član hrvatskog društva pisaca, a knjige su joj prevođene na engleski, nemački, poljski, slovenački, ruski, makedonski, mađarski. Po knjizi „Uho, grlo, nož“ rađene su pozorišne predstave u hrvatskom Teatru 101 i srpskom Ateljeu 212.

Borba s karcinomom

Vedrana Rudan je početkom maja 2024. objavila je da boluje od karcinoma.

Foto: Printscreen/Instagram

"Moj je rak je*eno redak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusnu listu ni tip ni Internet prognoze. Doduše, negde sam naletela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri meseca da prevariš muža, razbaštiniš decu ili ljubavnika pošalješ u ku*ac. I nije neki rok.

Samo 5% srećnika može da se operiše. Ta sam. Najpre sam otišla u Svetu Nedelju u Radiohirurgiju da mi rak spale pre operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam 'ušla u kvotu'. Naime, država ima sporazum sa tom ustanovom po kome određeni broj Hrvatica i Hrvata ulazi u 'kvotu'. Ostali ili crknu od raka ili im u pomoć uskoče prijatelji", napisala je Vedrana u svojoj objavi.

Prva je pacijentkinja u svetu na kojoj je primenjena metoda hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) u lečenju komplikacija nastalih usled lečenja tumora.

Video: Ekskluzivni intervju s Vedranom Rudan