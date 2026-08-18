Srbin Ljubiša Vedranu Rudan spasio od nasilja: 8 godina mlađi drugi muž vratio joj veru u ljubav, bio uz nju do poslednjeg daha
Književnica Vedrana Rudan, koja je preminula danas u 77. godini, oduvek je bez uvijanja i zadrške iznosila detalje iz svoje privatnosti i emotivnih odnosa, uključujući i najteža životna iskustva. Njen put obeležen je velikim suprotnostima – od višegodišnje torture u porodici do pronalaska stabilnog i mirnog utočišta.
Od zlostavljanja u prvom braku do nove ljubavi
Prvi brak, u kojem je provela 14 godina i dobila sina Slavena i ćerku Asju, za nju je predstavljao izuzetno težak period. Služeći se oštrim rečima, svog nekadašnjeg partnera opisala je kao perfidnijeg, lukavijeg i kao "sigurnog psihopatu".
Pogledajte u galeriji fotografije Vedrane Rudan:
Govoreći o mehanizmima kontrole i manipulacije kojima je bila izložena, navela je: "Jedan dan pljuska, drugi buket cveća. Bila sam zbunjena kao i sve zlostavljane žene, jer danas te prebije, a sutra ti donese buket cveća".
Preokret u njenom životu usledio je kada je upoznala osam godina mlađeg advokata Ljubišu Drageljevića. Osećanja prema njemu javila su se dok je još bila u formalnom odnosu sa prvim mužem.
"Ljubiša me je naučio toleranciji"
Ljubiša je doneo stabilnost u njen život, a autorka je istakla da je uz njega postala tolerantnija i smirenija osoba. Pored skladnog braka, veliku podršku pružaju joj i uspešna, visokoobrazovana deca, za koju ističe da joj svakodnevno pružaju bezuslovnu ljubav.
"Ljubiša me je naučio toleranciji. Promenio me nabolje. A moja deca su mnogo obrazovanija od mene. Slaven je pročitao hiljade knjiga, a Asja govori četiri jezika, ali ja sam im loš đak. Nemam više vremena za učenje. Međutim, deca su mi svojim rođenjem pokazala da postoji bezuslovna ljubav", pričala je Vedrana.
U galeriji pogledajte kako izgleda kuća u kojoj je Vedrana Rudan živela s mužem:
Biografija
Vedrana Rudan decenijama je bila jedno od najprepoznatljivijih i najprovokativnijih imena književne i javne scene regiona. Ova hrvatska književnica, novinarka i kolumnistkinja bila je poznata po tome što je bez zadrške govorila o temama o kojima su mnogi nerado pričali – od ljubavi, braka i seksa, preko majčinstva i starenja, do bolesti, politike i smrti.
Rođena je 1949. godine u Opatiji. Novinarstvom se bavila godinama, a književnu karijeru izgradila je upečatljivim stilom u kom su se preplitali crni humor, ironija, bes, iskrenost i brutalna direktnost. Njene knjige često su izazivale burne reakcije, ali je upravo zahvaljujući tome okupila veliki broj odanih čitalaca.
Među njenim najzapaženijim delima izdvajaju se "Uho, grlo, nož", "Ljubav na posljednji pogled", "Dabogda te majka rodila", "Crnci u Firenci", "U zemlji krvi i idiota", "Zašto psujem" i "Muškarac u grlu".
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