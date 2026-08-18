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Književnica Vedrana Rudan, koja je preminula danas u 77. godini, oduvek je bez uvijanja i zadrške iznosila detalje iz svoje privatnosti i emotivnih odnosa, uključujući i najteža životna iskustva. Njen put obeležen je velikim suprotnostima – od višegodišnje torture u porodici do pronalaska stabilnog i mirnog utočišta.

Od zlostavljanja u prvom braku do nove ljubavi

Prvi brak, u kojem je provela 14 godina i dobila sina Slavena i ćerku Asju, za nju je predstavljao izuzetno težak period. Služeći se oštrim rečima, svog nekadašnjeg partnera opisala je kao perfidnijeg, lukavijeg i kao "sigurnog psihopatu".

Pogledajte u galeriji fotografije Vedrane Rudan:

1/12 Vidi galeriju Vedrana Rudan u emisiji Nedjeljom u 2 Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Govoreći o mehanizmima kontrole i manipulacije kojima je bila izložena, navela je: "Jedan dan pljuska, drugi buket cveća. Bila sam zbunjena kao i sve zlostavljane žene, jer danas te prebije, a sutra ti donese buket cveća".

Preokret u njenom životu usledio je kada je upoznala osam godina mlađeg advokata Ljubišu Drageljevića. Osećanja prema njemu javila su se dok je još bila u formalnom odnosu sa prvim mužem.

"Ljubiša me je naučio toleranciji"

Ljubiša je doneo stabilnost u njen život, a autorka je istakla da je uz njega postala tolerantnija i smirenija osoba. Pored skladnog braka, veliku podršku pružaju joj i uspešna, visokoobrazovana deca, za koju ističe da joj svakodnevno pružaju bezuslovnu ljubav.

"Ljubiša me je naučio toleranciji. Promenio me nabolje. A moja deca su mnogo obrazovanija od mene. Slaven je pročitao hiljade knjiga, a Asja govori četiri jezika, ali ja sam im loš đak. Nemam više vremena za učenje. Međutim, deca su mi svojim rođenjem pokazala da postoji bezuslovna ljubav", pričala je Vedrana.

U galeriji pogledajte kako izgleda kuća u kojoj je Vedrana Rudan živela s mužem:

1/6 Vidi galeriju MALA KUĆA U HRVATSKOJ, STARA 400 GOD: Ovde živi Vedrana Rudan, nekada je bila ruševina od koje se grozila, majstori je DOBRO pamte Foto: Printscreen/RTS

Biografija

Vedrana Rudan decenijama je bila jedno od najprepoznatljivijih i najprovokativnijih imena književne i javne scene regiona. Ova hrvatska književnica, novinarka i kolumnistkinja bila je poznata po tome što je bez zadrške govorila o temama o kojima su mnogi nerado pričali – od ljubavi, braka i seksa, preko majčinstva i starenja, do bolesti, politike i smrti.

Rođena je 1949. godine u Opatiji. Novinarstvom se bavila godinama, a književnu karijeru izgradila je upečatljivim stilom u kom su se preplitali crni humor, ironija, bes, iskrenost i brutalna direktnost. Njene knjige često su izazivale burne reakcije, ali je upravo zahvaljujući tome okupila veliki broj odanih čitalaca.

Vedrana Rudan Foto: printscreen/youtube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Među njenim najzapaženijim delima izdvajaju se "Uho, grlo, nož", "Ljubav na posljednji pogled", "Dabogda te majka rodila", "Crnci u Firenci", "U zemlji krvi i idiota", "Zašto psujem" i "Muškarac u grlu".

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