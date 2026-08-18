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Filmski centar Crne Gore organizuje treće izdanje industrijskog programa Montenegro Film Rendezvous, koje će u Herceg Novom okupiti istaknute autore, filmske profesionalce i predstavnike vodećih evropskih filmskih institucija, fondova i profesionalnih mreža.

Aleksandra Božović Foto: Vuk Ilić

Među najznačajnijim gostima su Manuel Alberto Klaro, direktor fotografije filma „Dom“, kojim se otvara 39. Filmski festival Herceg Novi, i Nina Hartston, dobitnica Oskara za montažu zvuka za film „Bohemian Rhapsody“.

Manuel Alberto Klaro je čileansko-danski direktor fotografije i dugogodišnji saradnik Larsa fon Trira, sa kojim je radio na filmovima „Melancholia“, „Nymphomaniac“ i „The House That Jack Built“. Nina Hartston je, pored Oskara, dobitnica i BAFTA-e i Emmyja, a u njenoj filmografiji su i „Moonage Daydream“, „Saltburn“ i „Deaf President Now!“.

Oboje će u okviru programa Montenegro Film Rendezvous održati masterclass: Klaro o filmskoj fotografiji i vizuelnom pripoviedanju, a Hartston o oblikovanju zvuka i procesu rada na savremenim filmskim produkcijama.

U Herceg Novi dolaze i predstavnici važnih evropskih profesionalnih organizacija i fondova, među kojima su European Producers Club (EPC) i European Film Agency Directors Association (EFAD), kao i predstavnici British Film Institute / UK Global Screen Fund, TRT Sinema i Arts Council Malta.

Učesnici programa koji organizuje FCCG

1/5 Vidi galeriju Herceg Novi panel FCCG Foto: Wilson Webb, Cinphonic, Vuk Ilić

Za filmsku zajednicu ovo znači priliku da iz prve ruke upozna evropske modele razvoja i finansiranja projekata, koprodukcione mogućnosti i profesionalne mreže koje mogu biti važne za buduće projekte.