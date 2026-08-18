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Vest o odlasku poznate hrvatske književniceVedrane Rudan, koja je preminula u 77. godini nakon teške borbe sa karcinomom, potresle su javnost. Tokom života ostala je upamćena po bezkompromisnim stavovima, a u emisiji "TV lica kao sav normalan svet" svojevremeno je podelila izuzetno teške detalje iz mladosti, priznavši da je u dva navrata pokušala da oduzme život svom ocu.

Sukob koji je prešao sve granice

Govoreći o porodičnom paklu, književnica je opisala događaj koji se odigrao u njenim dvadesetim godinama, kada je već bila diplomirala i radila:

Pogledajte u galeriji fotografije Vedrane Rudan:

1/12 Vidi galeriju Vedrana Rudan u emisiji Nedjeljom u 2 Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

"Pokušala sam da ubijem oca kad sam imala 15 godina, ali mi nije uspelo. Pokušala sam i sa 20, ali je jedva ostao živ. On je mene uhvatio, ja sam imala 21 godinu, diplomirala sam i radila. Bila sam normalna žena. Tada su se nosile mini suknje, pa su onda preko noći došle u modu maksi suknje. Ja sam, kao i svaka mlada devojka, pratila modu. Onda sam bacila mini suknju i navukla maksi," započela je priču Vedrana.

Nakon što se promene stila pojavila pred ocem, usledila je burna reakcija koja je eskalirala u fizički obračun:

"Onda je on došao u našu kuhinju, prostački me je odmerio i kaže mi "Juče si bila k*rva, a danas si časna sestra, odluči se". Ja mu na to odgovorila "ne s*ri". To je bio prvi put da sam u životu digla ton na oca. On, divljak, meni komentariše suknju koju sam sama kupila. On je tada prišao meni, zgrabio me za odeću i bacio u stakleni ormar.Bila sam sva u krvi i staklu. Majka se tresla. U tom momentu sam uzela šerpu punu gulaša i bacila mu je u glavu. On se nekako odmakao, bio je sav u krvi, majka je skoro umrla. Ja sam ga htela ubiti. Odvela ga je onda majka doktoru, zkrpio mu je rane i nakon toga se vratio u svoju kafanu i rekao konobarici da sam ga htela ubiti. Konobarica mu je tad rekla - a šta je dosad čekala. Tada sam otišla od kuće u nameri da se više nikada ne vratim", ispričala je Vedrana.

"Nisam žalila oca kad je umro"

Kada joj je otac preminuo, priznala je da nije osećala nikakvu tugu niti žalost:

Vedrana Rudan Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

"Kada mi je umro otac sebi sam rekla bar suzu pusti, i zaista sam jedno dve-tri suze izvukla iz sebe. Tada sam rekla sebi - to smeće ti je toliko zla učinilo, kakve suze. Odj*bi oca", prisetila se autorka.

Životne rane kao izvor snage

Uprkos odrastanju obeleženom nasiljem, isticala je da su je upravo ti teški trenuci oblikovali u nepokolebljivu osobu koja ne veruje lako drugima:

"Detinjstvo mi je bilo teško, ali mi je dalo snagu da prezirem ljude dok se ne dogodi suprotno. To je ono što mene čini jakom, to mi je usadio otac koji je prezirao ljude, pa tako i mene. Mlatio je mene, majku i sestru. Baku nije, jer je ona bila snažna osoba. Prezirem ljude, dok ne otkrijem nekoga ko mi se sviđa, a onda ga čerečim do smrti i tražim u njemu mane. Ne verujem apsolutno nikome, ne može me zavesti ni osvojiti niko. Na pola prstiju jedne ruke mogu nabrojati ljude koje volim. Sve druge ispitujem, svaki dan su mi na stolu za seciranje. Teško je živeti sa tim, bilo bi bolje da sam opuštenija, ali nisam", zaključila je tada Vedrana Rudan.

Vedrana Rudan Foto: Preentscreen/Youtube

Podsetimo, hrvatska književnica Vedrana Rudanpreminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Tužnu vest su za portal Dnevnik.hr potvrdili izvori bliski spisateljici nakon što je jutros na njenom Fejsbuk profilu objavljeno da se "preselila na područje bez signala".

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