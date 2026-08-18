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Nakon vesti o smrti Vedrane Rudan, književnik Miljenko Jergović posvetio joj je dirljiv zapis. Iako je otvoreno naveo da među njima nisu postojali dobri odnosi, ukazao je veliko poštovanje prema njenoj odvažnosti, autorskom radu i spremnosti da se bavi temama od kojih su mnogi uzmicali.

"Vedrana Rudan bila je ludo hrabra žena. S njenim odlaskom indeks kukavičluka u Hrvatskoj odleteo je u nebo", istakao je Jergović na samom početku.

Miljenko Jergović Foto: Ivan Posavec/Ivan Posavec

Nije skrivao da nisu gajili prijateljska osećanja, dodajući da nikada nisu razmenili reč niti se lično sreli.

"Bili smo u groznim odnosima, ona sa mnom više nego ja s njom, nikada nismo progovorili. Ustvari, nismo se ni upoznali", priznao je, objašnjavajući da mu to nije smetalo jer je osećao veće razumevanje sa onima sa kojima nije bio blizak. Smatrao je da je njen rad premašivao lične razmirice, pa je zaključio: "I da, psovala je sa stilom! I volela je ovaj svet."

Podsećanje na ranije napisane reči

Iskoristio je priliku da ponovo podeli tekst posvećen autorki koji je nastao prethodnog leta. Izrazio je zadovoljstvo što ga je napisao za njenog života, omogućivši joj da ga pročita.

"Pre godinu dana, prošloga leta, napisao sam tekst o Vedrani Rudan, koji vam nudim na čitanje, jer sam ga mogao napisati evo sad. Ali mi je drago što je to bilo tad i što ga je ona mogla pročitati", naveo je Jergović.

U tom radu, naslovljenom "Vedrana Rudan i Logor Zagreb", analizirao je njen stvaralački put započet knjigom "Uho, grlo, nož", kao i izraz kojim je stekla odane čitaoce, ali i brojne osporavatelje. Pisanje Rudanove opisao je kao spoj uličnog rečnika, oštre analize društva, političke nekorektnosti i suprostavljanja elitama, naglašavajući da nije postojala zabranjena tema u koju se nije beskompromisno upustila.

Rušenje društvenih tabua

Jergović je podvukao njenu ulogu u pokretanju tema o kojima se uglavnom ćutalo.

"Ono što radi Vedrana Rudan jednom će, bude li dobrih i pametnih tumača, biti važno i zanimljivo", zabeležio je tada.

Po njegovom viđenju, prekidala je ćutnju u društvu bez potrebe da njene poruke budu dopadljive ili usklađene sa očekivanjima javnosti.

"Ona se oko tabua naprosto razlaje, gnevno, ludo, briljantno, poput ranih pankera, a neka drugi posle mirno i razložno govore, ako to znaju. Obično, međutim, ne znaju. Ili su naprosto kukavice", ocenio je.

Vedrana Rudan Foto: ATAIMAGES

Ukazao je i na njenu nezavisnu poziciju, ističući da je izbegavala pripadnost bilo kakvim grupacijama i da se usmeravala protiv svih koji su pokušavali da je prisvoje.

"Vedrana Rudan jedino je hrvatsko javno čeljade koje je savršeno dosledno izbegavalo delovanje u grupi, čoporu, krdu, stadu", dodajući da je u toj samostalnosti bilo osobene elegancije.

Međunarodni uspeh i odavanje priznanja

Dotakao se i njenog uspeha van granica Hrvatske, posebno u Srbiji, gde je imala obimnu čitalačku publiku i velika izdanja. Primetio je da je, uprkos autentičnom i lokalno obojenom jeziku koji se teško prevodi, ostvarila zapaženu prisutnost na evropskoj sceni. Svoj raniji zapis Jergović je okončao nazivajući je istaknutom autorkom: "Hvala Vedrani Rudan, velikoj hrvatskoj književnici".

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