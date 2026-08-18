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Vest o njenoj smrti jedna je od glavnih tema u svim medijima, ne samo u Hrvatskoj, već i na prostoru čitave bivše Jugoslavije, budući da je Vedrana Rudan važila za ženu briljantnog uma, koja se nije ustručavala da javno iznese svoje stavove, ma koliko oni bili surovo bolni i iskreni.

Vedrana Rudan je pre nekoliko godina na promociji knjige "Crnci u Firenci" u Beogradu, govorila i na temu novca. Za nju je, kako je tada govorila, novac najbitnija stvar na svetu, što je potom i obrazložila.

Pogledajte u galeriji fotografije Vedrane Rudan:

1/7 Vidi galeriju Vedrana Rudan Foto: Printscreen/youtube/Tanjug TV+, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Preentscreen/Youtube

Rekla je da svetom vladaju političari koji su u stanju sve da urade za moć, i da je 1991. godine shvatila da ne postoji sloboda, već samo "lov na novac".

- Jedino je novac u životu ono što ti može pomoći - ne ljubav tvoga dragoga, ne domovina, ne san o slobodi, novac može kupiti sve. Slobode nema - sloboda je kad možeš ići gradom i biti sit, a to ne možeš bez love. Ne možeš reći - ja sam gladan, ali ja sam slobodan. Ti si gladan i ti si rob - rekla je tada Vedrana Rudan.

Podsetimo, hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Tužnu vest su za portal Dnevnik.hr potvrdili izvori bliski spisateljici nakon što je jutros na njenom Fejsbuk profilu objavljeno da se "preselila na područje bez signala".

Biznis Kurir

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