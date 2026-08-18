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Najstariji festival posvećen glumcu i glumačkoj umetnosti otvara novo poglavlje svoje istorije. U organizaciji Grada Niša i Niškog kulturnog centra, Međunarodni filmski festival Niš biće održan od 25. do 30. avgusta, a tokom šest festivalskih dana publici će ponuditi 26 filmova, među kojima je čak 12 premijera, navodi se u saopštenju za medije.

Projekcije će biti održane na dve festivalske lokacije - u bioskopu "Vilin grad i na Letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi. Festival ostaje veran tradiciji vrednovanja glumačkih ostvarenja, ali ovogodišnje izdanje donosi i spoj filmskih klasika i savremene produkcije, uz bogat prateći program.

Najveće iznenađenje ovogodišnjeg festivala biće dolazak holivudske akcione zvezde Žan-Kloda van Dama, koji će biti specijalni gost svečanog otvaranja. Slavni glumac prisustvovaće regionalnoj premijeri filma "Baštovan" ("Jardinier"), u kojem igra glavnu ulogu, a njegovo pojavljivanje na crvenom tepihu Letnje pozornice predstavljaće jedan od najvećih događaja u istoriji festivala, smatraju oragnizatori.