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Odlazak hrvatske književnice Vedrane Rudan izazvao je veliku tugu širom regiona. Povodom njenog odlaska, na društvenim mrežama oglasio se voditelj i urednik na Hrvatskoj radioteleviziji Aleksandar Stanković, sa kojim je autorka negovala dugogodišnje prijateljstvo. Upravo u njegovoj autorskoj emisiji Vedrana je ostvarila svoje poslednje pojavljivanje pred televizijskim kamerama.

Poslednji intervju

Urednik emisije podelio je sa javnošću detalje njihovog nedavnog razgovora, istakavši da su se čuli pre svega mesec dana:

"Čuli smo se pre mesec dana uz njenu poruku: 'Sve smo ih za***ali zadnjim intervjuom, ja nikako da umrem!' Vedrana“, naveo je Stanković.

"Otišla na područje bez signala"

Obaveštenje o smrti objavljeno je na njenom zvaničnom Fejsbuk profilu uz izrazit simbolizam: "Vedrana je otišla na područje bez signala."

Te iste reči književnica je upotreobila više od godinu dana ranije u Stankovićevoj emisiji "Nedjeljom u 2", kada se 2. marta 2025. godine poslednji put obratila gledaocima. U tom gostovanju otvarala je teme o teškoj dijagnozi, od odlasku sa ovog sveta, porodičnim odnosima i svojoj želji za eutanazijom, govoreći o svemu bez uvijanja i zadrške.

Biografija

Vedrana Rudan decenijama je bila jedno od najprepoznatljivijih i najprovokativnijih imena književne i javne scene regiona. Ova hrvatska književnica, novinarka i kolumnistkinja bila je poznata po tome što je bez zadrške govorila o temama o kojima su mnogi nerado pričali – od ljubavi, braka i seksa, preko majčinstva i starenja, do bolesti, politike i smrti.

Pogledajte u galeriji fotografije Vedrane Rudan:

1/7 Vidi galeriju Vedrana Rudan Foto: Printscreen/youtube/Tanjug TV+, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Preentscreen/Youtube

Rođena je 1949. godine u Opatiji. Novinarstvom se bavila godinama, a književnu karijeru izgradila je upečatljivim stilom u kom su se preplitali crni humor, ironija, bes, iskrenost i brutalna direktnost. Njene knjige često su izazivale burne reakcije, ali je upravo zahvaljujući tome okupila veliki broj odanih čitalaca.

Među njenim najzapaženijim delima izdvajaju se "Uho, grlo, nož", "Ljubav na posljednji pogled", "Dabogda te majka rodila", "Crnci u Firenci", "U zemlji krvi i idiota", "Zašto psujem" i "Muškarac u grlu"

Privatni život

Iza njene javne ličnosti nalazio se život koji nije bio pošteđen teških iskustava. Udavala se dva puta, a iz prvog braka rodila je dvoje dece, ćerku Asju i sina Slavena. O prvom braku govorila je izuzetno otvoreno, dok je u svojim napisima i javnim istupima opisivala i iskustva nasilja koja je, prema sopstvenim svedočenjima, preživela u tom odnosu. Takva iskustva kasnije su postala okosnica tema kojima se bavila u svojim knjigama i kolumnama.

Pogledajte u galeriji kuću u kojoj je Vedrana živela sa Ljubišom:

1/6 Vidi galeriju MALA KUĆA U HRVATSKOJ, STARA 400 GOD: Ovde živi Vedrana Rudan, nekada je bila ruševina od koje se grozila, majstori je DOBRO pamte Foto: Printscreen/RTS

Nakon razvoda započela je vezu sa advokatom Ljubišom Drageljevićem, koji je bio osam godina mlađi od nje. Njihova ljubavna priča počela je dok je još bila u prvom braku, da bi se nakon razvoda i venčali. Za razliku od uobičajenih priča o ljubavi, o svom drugom braku govorila je na njoj svojstven način – bez ulepšavanja i sa obiljem humora. Njihov odnos često je prikazivala kao zajednicu dvoje ljudi koji su uspeli da pronađu zajednički jezik i prolaze kroz život uprkos razlikama i godinama.

Podsetimo, hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom. Tužnu vest su za portal Dnevnik.hr potvrdili izvori bliski spisateljici nakon što je jutros na njenom Fejsbuk profilu objavljeno da se preselila na područje bez signala.

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