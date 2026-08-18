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Bioskopski spektakl "Odiseja" zvanično je ispisao novo poglavlje regionalne kinematografije, privukavši više od 200.000 gledalaca u bioskopima širom Srbije i Crne Gore. Zbog nezapamćenog interesovanja i obaranja rekorda gledanosti, ovaj vizuelni ep ulazi u ekskluzivnu šestu nedelju prikazivanja u IMAX dvorani, navode njegovi distributeri.

Trijumf vizije koja spaja milenijume

Književno delo koje je vekovima oblikovalo svetsku kulturnu baštinu dobilo je svoju najimpresivniju ekranizaciju do sada. Brojka od 200.000 prodatih ulaznica nije samo suva statistika na bioskopskim blagajnama. Ona svedoči o iskonskoj ljudskoj potrebi za stvaranjem i konzumiranjem umetnosti, razmenom mišljenja i doživljajem koji širi lične vidike. Ova cifra stoji kao čast ukazana svakom umetniku ispred i iza kamere, ali i samom filmu koji je nadmašio epohu u kojoj je nastao.

Pogledajte kadrove iz filma "Odiseja"

1/12 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Ključni uspesi "Odiseje" na domaćim blagajnama:

Istorijski odziv: Više od 200.000 posetilaca u Srbiji i Crnoj Gori potvrdilo je apsolutnu dominaciju filma.

IMAX produženje: Zbog nezapamćene potražnje publici je omogućena još jedna, šesta nedelja prikazivanja u vrhunskom formatu.

Kulturni fenomen: Ostvarenje koje je ponovo ujedinilo sve generacije u bioskopskim salama.

Iskustvo generacije koje se ne propušta

U znak zahvalnosti publici koja je bila deo ovog veličanstvenog putovanja, kao i onima koji će tek zakoračiti u njegovu magiju, bioskopski život filma u IMAX dvorani se nastavlja. Ovo je jedinstvena prilika da se film doživi u punom tehničkom i vizuelnom kapacitetu.

Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

U glavnim ulogama gledamo Meta Dejmonda, Toma Holanda, En Hetavej, Roberta Patinsona i Lupitu Njongo, kao i Zendeju i Šarliz Teron. Film su producirali su Ema Tomas i Kristofer Nolan u ime njihove kompanije Sinkopi. Izvršni producent je Tomas Hejslip.