Predstavu donosi Simiram Productions, međunarodni organizator kulturnih događaja koji je prethodno u Beogradu predstavio balet „Labudovo jezer" pred gotovo punom dvoranom, sa oko 3.800 gledalaca. Glavnu ulogu izvešće prvak Boljšoj teatra, a na sceni će mu se pridružiti solisti vodećih ruskih pozorišta, među kojima su i umetnici Boljšoj i Marijinskog teatra. U predstavi učestvuje više od 30 umetnika, dok će u ansambl scenama publika imati priliku da vidi više od 20 članova baletskog ansambla, čiji precizno usklađeni pokreti

stvaraju prepoznatljive žive slike klasičnog baleta. Za ovu postavku pripremljeno je više od 100 kostima koji publiku uvode u čarobni svet bajke o princezi Aurori, zloj vili Karabos i ljubavi koja može da pobedi i najmoćnije čini.