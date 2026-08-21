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Na radost najmlađe publike, omiljeni četvoronožni heroji vraćaju se na veliko platno u novom animiranom filmu „PATROLNE ŠAPE – DINO AVANTURA“ (PAW PATROL: THE DINO MOVIE), koji u domaće bioskope stiže 20. avgusta, sinhronizovan na srpski jezik.

Nova avantura vodi Patrolne šape na misteriozno ostrvo dinosaura, gde ih očekuju brojni izazovi, uzbudljive akcije i nezaboravni susreti. Kroz priču o prijateljstvu, timskom radu i hrabrosti, film donosi još jednu zabavnu i edukativnu avanturu, kakvu su milioni mališana širom sveta zavoleli.

Foto: Taramount/promo

Povodom početka prikazivanja trećeg nastavka jedne od najomiljenijih animiranih franšiza na svetu, spremljena su velika i razigrana iznenađenja, u kojima ćemo razvijati maštu, kreativnost, ali i naučiti mnogo toga o herojima i empatiji. Čak dve specijalne projekcije, sa bogatim pratećim programom za celu porodicu, biće organizovane povodom filma „PATROLNE ŠAPE – DINO AVANTURA“.

Foto: Taramount/promo

Prvo druženje počinje u nedelju, 23. avgusta, u bioskopu Cineplexx UŠĆE Shopping Center. Od 16 časova, u holu bioskopa, najmlađi posetioci moći će da učestvuju u kreativnim radionicama inspirisanim filmom, uživaju u fejspejntingu i upoznaju glumce koji su pozajmili glasove omiljenim junacima. Ne propustite priliku da među prvima doživite novu avanturu Patrolnih šapa na velikom platnu!

Foto: Taramount/promo

Naredne nedelje, 30. avgusta, u Tržnom centru Ušće, od 16 časova organizuje se druženje sa članovima Gorske službe spasavanja Srbije. Svi prisutni imaće priliku da se upoznaju sa herojima koji rizikuju svoje živote u najtežim situacijama, kao i hrabrim šapama koje sa njima, rame uz rame, kreću na svaki zadatak. Saznaćemo kako se postaje član GSSa, kako se vrši obuka i za ljude i za pse i šta je, pored neustrašivog, ali i nežnog srca, potrebno da bi teške zadatke uspešno obavili.