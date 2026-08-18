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Dvostruki dobitnik Oskara, iranski reditelj i scenarista Asgar Farhadi biće gost 39. Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro film festivala. Farhadi će prisustvovati projekciji svog najnovijeg filma „Paralelne priče“ (Parallel Tales), koja će biti održana u nedjelju, 23. avgusta, u 20:30 na tvrđavi Forte mare.

Farhadi će u utorak, 25. avgusta, od 10 do 11 časova, održati i specijalni masterclass u okviru industrijskog programa Montenegro Film Rendezvous, koji organizuje Filmski centar Crne Gore. Predavanje će biti održano u dvorani Park, a moderator će biti Vuk Perović.

Film „Paralelne priče“ nastao je u produkciji francuske producentske kuće Memento Production, 2026. godine, u trajanju od 139 minuta. Film je prikazan na ovogodišnjem Kanskom filmskom festivalu. Farhadi je i ovogodišnji laureat Počasnog Srca Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu.

Asgar Farhadi rođen je 1972. godine u Iranu. Filmom se počeo baviti kao tinejdžer, kada se 1986. pridružio Omladinskom filmskom društvu u Isfahanu i snimao kratke filmove na 8 i 16 milimetara. Diplomirao je dramske umjetnosti na Univerzitetu u Teheranu 1998, a nekoliko godina kasnije magistrirao pozorišnu režiju, sa tezom posvećenom Haroldu Pinteru i značaju tišine i pauze u njegovom dramskom pisanju.

Debitovao je filmom „Ples u prašini“ (Dancing in the Dust, 2002), a međunarodnu pažnju stekao filmom „O Eli“ (About Elly, 2009), za koji je na Berlinaleu dobio Srebrnog medvjeda za najbolju režiju. Uslijedio je „Razvod“ (A Separation, 2011), nagrađen sa preko sedamdeset priznanja, među kojima su Oskar i Cezar za najbolji strani film. Film „Prošlost“ (The Past, 2013) snimio je u Francuskoj, a Bereniz Bežo

je za ulogu u njemu dobila nagradu za najbolju glumicu u Kanu. Sa filmom „Prodavac“ (The Salesman, 2016) osvojio je nagrade za najbolji scenario i najboljeg glumca u Kanu, kao i svog drugog Oskara, dok je „Heroj“ (A Hero, 2021) nagrađen Velikom nagradom žirija Kanskog festivala.