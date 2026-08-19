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Književnica Vedrana Rudan preminula je nakon duge i teške bolesti. Bila je poznata po direktnom nastupu, oštrom jeziku i stavovima od kojih nije odstupala, a javnost je često reagovala na njene tekstove. Jedan od njih posebno je odjeknuo 2019. godine, kada je, nakon napada na Srbe, Vedrana na svom blogu objavila "Otvoreno pismo Srpkinjama i Srbima", u kojem je oštro osudila nasilje i atmosferu u Hrvatskoj prema srpskoj zajednici. Pismo prenosimo u celosti:

"Otvoreno pismo Srpkinjama i Srbima

Dragi vaši!

Ovih vas je dana na jednom od mojih otoka, kao da je bitno kojem, na jednom od hrvatskih otoka, opet prebilo. Moji, patetični moji, naglašavaju da ste vi prebijeni bili “naši Srbi”, “Srbi iz Hrvatske” kao da “naši Srbi” nisu Srbi?

Srbi su Srbi i točka! Ne tačka! Gradonačelnica otoka tisuću je puta ponovila, sa žaljenjem, užasom i čuđenjem, da smo mi razbili Srpkinju tešku “samo pedeset kilograma” žive vage. Kao da je nama bitna težina Srba ili Srpkinje?! Ili jesi Srbin ili Srpkinja koji radiš sezonski u Lijepoj Našoj ili nisi.

Foto: ATAIMAGES

Ako jesi, kakve veze ima koliko kila imaš, jebem ti mater srpsku, jel’te!

Dragi vaši! Umjesto što se čudite, a čudite se k’o pura dreku, pura je, čini mi se, ćurka, prevodim da shvatite, elem, umjesto da se čudite kad dobijete po pi*ki, naučite nešto o Lijepoj Našoj!

Hrvatska je zemlja staraca i kriminalaca. Ono malo mladih i pametnih što je ostalo tu je jer nije još prodalo očevinu, a čekaju i kraj školske godine. Mi starci nemamo kamo, a i nikad nam bolje nije bilo. Dečko u sedamdeset i petoj može birati u kojem će marketu sjesti za kasu i zaraditi sto eura u samo mjesec dana. Pa vi vidite, Srbi i Srpkinje!

Naši političari i popovi i ostali biznismeni vrijeme krate kradući. Narod ga krati mlateći. Srbe, dragi vaši, SRBE! Nećemo, valjda, mlatiti pse? Pse volimo, psi su životinje, a životinje se ne smije zlostavljati. Kad u Hrvatskoj udaviš psa, mediji su na nogama, ne gine ti robija. Kad u Hrvatskoj udaviš…, bit će i toga, ništa ti se neće dogoditi. Ne smije se suditi nikome tko se zabavlja u skladu sa politikom zemlje u kojoj živi. Kako to ne kužite, bivša braćo? Jeste li glupi k’o ku*ac ili ste glupi k’o Srbi?

Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Treba vam crtati? Od rata s vama prošlo je sto godina, a nama rane krvare k’o da se sve jučer dogodilo. Takvi smo vam mi Hrvati. Je*eš slobodu, je*eš pravdu, je*eš kruh, je*eš školstvo, je*eš sudstvo, je*eš zdravstvo. Nama Hrvatima malo treba. Srbe nam dajte! Vrbe nam dajte!

Zato, ako vam je glava na ramenu mila, Srbi, bili „naši“ ili vaši, odjebite iz Lijepe Naše! Ona je naša! Poslušajte dobronamjerni savjet Hrvatice milosti pune.

I za kraj. Jeste li ikad čuli ili pročitali da su 1943. u Americi organizirani odlasci Židova na rad u Njemačku? Ja ću vam reći. Nisu.

Za koji onda ku*ac vi danas tražite posao u Hrvatskoj?"

Njena kolumna tada je izazvala brojne reakcije upravo zbog direktnog i provokativnog načina na koji je govorila o nasilju, nacionalizmu i odnosu prema Srbima u Hrvatskoj.

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