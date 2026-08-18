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Čuvena književnica Vedrana Rudanpreminula je danas u 77. godini. Vedrana je decenijama bila jedno od najprepoznatljivijih i najprovokativnijih imena književne i javne scene regiona, koja je bila poznata po tome što je bez zadrške govorila o temama o kojima su mnogi nerado pričali - od ljubavi, braka i seksa, preko majčinstva i starenja, do bolesti, politike i smrti.

Spisateljica je živela u Rijeci, a jednom prilikom je ugostila ekipu RTS-a, pokazala svoj dom i otkrila mnoštvo detalja iz privatnog života.

Pogledajte u galeriji fotografije kuće Vedrane Rudan:

1/20 Vidi galeriju Kuća Vedrane Rudan stara 400 godina Foto: Printscreen/RTS

- Suprug je pronašao ovu malu, staru kuću. Mislim da ovo zdanje ima 400 godina, to je spomenik nulte kategorije - istakla je Vedrana.

- Kad sam videla tu ruševinu, ja sam se zgrozila. Svidelo mi se, ali sam rekla suprugu, nemoj da kad zapneš sa majstorima da me pitaš nešto. I dan danas je tako ostalo, stalno po kući nešto radimo - kazala je ona u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

- Jednom prilikom me je izvređao majstor kada sam došla po svog supruga u kafić: "Ostavi ga na miru, ovo je najgora žena na svetu". Ja mu odbrusim: "Kako vas nije sramota tako da pričate, prvi put se vidimo u životu, a vi lupetate!". Tek on meni poručuje: "Ja sam vam ženo kuću izgradio". Nakon toga sam mu rekla da je kvalifikovan za to što priča, ali sam mu se svakako krvi napila - navela je Vedrana.

Foto: ATAIMAGES

"Odrasla sam uz more"

- Odrasla sam uz more, tako da me pogled na more odavde ne uzbuđuje. Ali kad god sam negde gde nema mora, uvek mislim da preko zgrada i drveća u daljini mora biti mora. To je u meni, ali ne toliko da bih sada šetala pokraj mora i bacala kamenčiće - zaključila je Vedrana svojevremeno.

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