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Vest da je Vedrana Rudan preminula u 77. godini potresla je region, a nakon njene smrti društvenim mrežama ponovo kruže brojni stari intervjui, gostovanja i snimci književnice čije su reči gotovo uvek izazivale snažne reakcije.

Posebnu pažnju privukao je snimak njenog gostovanja u emisiji „Nedjeljom u 2“ na HRT-u, u kojem je govorila o bolesti, smrti i ljudima koje voli. Rečenice koje je tada izgovorila danas, nakon vesti o njenom odlasku, imaju sasvim drugačiju težinu.

Vedrana je i o jednoj od najtežih životnih tema pokušavala da govori bez patetike, u svom prepoznatljivom stilu, ali emocije ipak nije mogla potpuno da sakrije.

„Ja umirem, ali sam besmrtna“

Govoreći o smrti, Vedrana Rudan pokušala je da ostane racionalna, a u jednom trenutku jedva je zadržavala suze.

- Ja vas znam dugo i držim vas onako malo patetičnim, i mislim da mi pošto govorimo o smrti, uz smrt idu i suze i da ja plačem, jer ja umirem. E pa, 'ajmo. Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole, i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala - rekla je Vedrana Rudan u intervjuu.

Upravo su njene reči o „području bez signala“ iskorišćene i kada je javnosti saopšteno da je književnica preminula.

„Vedrana je otišla na područje bez signala“, pisalo je u objavi na njenoj zvaničnoj Fejsbuk stranici.

Decenijama nije pristajala da ćuti

Vedrana Rudan rođena je 1949. godine u Opatiji, a tokom višedecenijske karijere postala je jedno od najprepoznatljivijih, ali i najprovokativnijih imena regionalne javne i kulturne scene.

POgledajte u galeriji kako je izgledao dom Vedrane Rudan:

Kuća Vedrane Rudan stara 400 godina Foto: Printscreen/RTS

Godinama je radila u novinarstvu, da bi kasnije veliki trag ostavila i kao književnica. Njeno pisanje bilo je prepoznatljivo po direktnosti, crnom humoru, ironiji, besu i beskompromisnoj iskrenosti.

Upravo zbog takvog stila njene knjige, kolumne i javni nastupi često su delili publiku, izazivali polemike i nailazili na potpuno suprotstavljene reakcije.

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 Video: Hit gostovanje Vedrane Rudan kod Jovane Joksimović

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vedrana i jovana Izvor: Tiktok/smehotronator