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Publika u Osijeku početkom septembra ipak neće gledati Sergeja Trifunovića u predstavi „Ljudi odozgo“. Gostovanje srpskog glumca, najavljeno za 8. septembar, skinuto je sa programa, a na sajtu preko kojeg su se prodavale ulaznice sada stoji obaveštenje da je događaj otkazan.

Odluci je prethodilo nekoliko dana burnih reakcija u javnosti i poziva da se Trifunovićevo gostovanje bojkotuje. Ipak, zvanično obrazloženje zbog čega je predstava na kraju otkazana za sada nije objavljeno.

Komad je trebalo da bude izveden u Koncertnoj dvorani „Franjo Krežma“, a ulaznice su se prodavale preko platforme Entrio.

Kupcima je najavljeno da će novac biti vraćen.

„Povrat novca za ulaznice kupljene karticom biće automatski izvršen najkasnije u roku od mesec dana od planiranog početka događaja“, navedeno je u obaveštenju.

Trifunovićevo gostovanje izazvalo reakcije

Još pre nego što je predstava zvanično otkazana, na društvenim mrežama i u delu hrvatske javnosti pojavili su se pozivi da publika bojkotuje dolazak srpskog glumca.

Protivnici njegovog gostovanja podsetili su na ranije sukobe Trifunovića sa hrvatskim institucijama, kao i na njegove izjave o Hrvatskoj i tamošnjoj policiji.

U pozivima na bojkot tvrdilo se da je glumac ranije „javno, bez imalo srama, najvulgarnije vređao hrvatsku policiju, državu i njene institucije“.

Navodili su i da je tokom ranijih postupaka pred hrvatskim institucijama „pokazivao izostanak poštovanja prema zakonu i državi“.

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Foto: ATA Images

Ante Đapić: Nismo znali za iznajmljivanje prostora

Na vest da bi Sergej Trifunović trebalo da nastupi u Osijeku reagovao je i Ante Đapić, predsednik Upravnog veća Kulturnog centra Osijek.

On je poručio da članovi veća nisu bili upoznati sa tim da je prostor iznajmljen za predstavu u kojoj igra Trifunović.

„Neprijatno sam se iznenadio kada sam saznao da bi u osječkom Kulturnom centru 8. i 9. septembra trebalo da gostuje Sergej Trifunović, srpski glumac ili šta već. Nije potrebno posebno isticati kakav odnos prema Hrvatskoj ima dotični, kojem je jedno vreme bio i zabranjen boravak u Republici Hrvatskoj. Kao predsednik Upravnog veća KC-a u Osijeku, dužan sam da obavestim javnost da ni ja, ni bilo koji član veća nismo znali za iznajmljivanje prostora Trifunoviću, što uostalom i nije naš zadatak“, poručio je Đapić, prenosi Dnevnik.hr.

Za sada nije poznato ko je doneo konačnu odluku da se od predstave odustane niti je objavljeno detaljnije obrazloženje otkazivanja.

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 Video: Sergej Trifunović svira tašti na gitari

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Sergej Trifunović svira tašti na gitari Izvor: Kurir