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Odlazak Vedrane Rudan ostavio je veliku prazninu u regionalnoj književnosti i javnom prostoru. Hrvatska književnica i kolumnistkinja Vedrana Rudan preminula je 18. avgusta 2026. godine u Rijeci, u 77. godini života, nakon teške borbe s karcinomom.

Njen oštar jezik, beskompromisna iskrenost i borba protiv licemerja, lažnog morala i društvenih tabua obeležili su decenije njenog rada. Uvek na strani žena, Vedrna je mame savetovala da ne pristaju na mrvice, da ne budu slepe ako tata stalno negde odlazi i mamu ostavlja samu sa bebom. Kroz svoje knjige, kolumne i blogove, uvek je bespoštedno pogađala suštinu ljudskih slabosti i međusobnih odnosa.

Ovo je pet njenih najvažnijih životnih lekcija i saveta koji oslikavaju njenu neukrotivu narav i filozofiju preživljavanja u surovom svetu:

Foto: ATAIMAGES

1. Budite sebi na prvom mestu: sebičnost je vrlina

Vedrana je često isticala da su žene od malih nogu vaspitane da ugađaju drugima – muževima, deci, roditeljima i društvu, dok sebe stavljaju na poslednje mesto. Njena poruka bila je jasna i oštra: ako vi niste dobro, neće biti dobro nikome oko vas. Naučiti reći „ne“ i posvetiti vreme sopstvenim potrebama nije greh, već osnovni uslov za mentalno zdravlje.

2. Ne trpite nasilje ni loše odnose iz straha „šta će reći selo“

Bila je neumoljiva borbenica protiv patrijarhata i porodičnog nasilja. Govorila je da brak ili duga veza nisu zatvor iz kojeg se ne može pobeći. Njen savet je bio da se nikada ne trpi loš partner, ponižavanje ili nesreća zarad forme, lažne sigurnosti ili tuđeg mišljenja. Život je prekratak da bi se trošio na pogrešne ljude.

Vedrana Rudan Foto: Printscreen/TV Prva

3. Govorite istinu bez obzira na cenu

Njen prepoznatljiv stil bio je lišen svake cenzure i političke korektnosti. Smatrala je da ćutanje i prevrtanje očima ne rešavaju probleme. Njen savet je bio da uvek izgovorite ono što mislite, čak i kada se to ne dopada okolini, jer je sloboda govora i sopstvenog stava jedino što čoveka čini istinski živim.

4. Prihvatite svoje godine i starenje s dostojanstvom

Vedrana Rudan Foto: Laguna

U svojim kasnijim tekstovima i knjigama, Vedrana se otvoreno i bez taštine bavila starenjem i bolešću. Njena poruka starijim generacijama, a posebno ženama koje društvo često otpisuje kada pređu određene godine, bila je da odbace komplekse. Starost je prirodan proces, a svaka bora nosi priču o preživljenim bitkama koje treba nositi ponosno.

5. Živite bez kalkulacija: ovde smo samo jednom

Suočena sa teškom bolešću, Vedrana je i u svojim poslednjim pisanim rečima pokazala neverovatnu hrabrost, odbijajući da živi u strahu. Njena najvažnija životna lekcija jeste da se život ne sme odlagati za „neko bolje vreme“. Volite snažno, opraštajte sebi, radujte se malim stvarima i ne trošite energiju na gluposti, jer vreme brzo curi.

(Kurir.rs/mame.rs)

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