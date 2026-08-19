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Vedrana Rudan, koja je preminula posle duge i teške borbe sa bolešću, želela je da njen poslednji ispraćaj protekne daleko od očiju javnosti. Porodica će poštovati njenu odluku, pa će se od književnice oprostiti samo najbliži, bez prisustva javnosti i medija.

Kako prenose hrvatski mediji, mesto i vreme poslednjeg ispraćaja neće biti objavljeni, upravo zato što je Vedranina želja bila da taj trenutak ostane intiman i rezervisan za porodicu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Vest o njenoj smrti saopštena je 18. avgusta na zvaničnoj Fejsbuk stranici književnice, i to rečenicom koju je sama Vedrana svojevremeno izgovorila govoreći o smrti.

„Vedrana je otišla na područje bez signala“, pisalo je u objavi.

Komentarisanje te poruke bilo je isključeno, a upravo su reči „područje bez signala“ za mnoge postale simboličan oproštaj od književnice koja je i o najtežim životnim temama govorila direktno, bez ulepšavanja.

Sama je izabrala reči kojima će je pamtiti

Rečenicu koja je kasnije iskorišćena za objavu o njenoj smrti Vedrana Rudan izgovorila je tokom gostovanja kod Aleksandra Stankovića u emisiji „Nedjeljom u 2“.

Pogledajte fotografije poslednjeg gostovanja Vedrane Rudan:

1/12 Vidi galeriju Vedrana Rudan u emisiji Nedjeljom u 2 Foto: Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT, Printscreen YouTube/ Nedjeljom u 2 | HRT

Bio je to njen poslednji televizijski intervju, emitovan 2. marta 2025. godine, u kojem je otvoreno govorila o bolesti i sopstvenom odnosu prema smrti.

Na kraju razgovora ostavila je poruku koja je tada snažno odjeknula, a nakon njenog odlaska dobila još dublje značenje.

„Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih. I da sam besmrtna. Neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala“, rekla je Vedrana.

Video: Hit gostovanje Vedrane Rudan kod Jovane Joksimović