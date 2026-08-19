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Od 25. do 30. avgusta na Letnjoj pozornici u Tvrđavi održava se Međunarodni filmski festival Niš posvećen glumcima, koji organizuju Grad Niš i Niški kulturni centar, a čast da spektakularno otvori ovu manifestaciju pripala je najnovijoj potresnoj drami Radoša Bajića "Čuvar ikone Svetog Đorđa" u režiji Jelene Bajić Jočić. Gost prve večeri biće i Žan-Klod vam Dam, najavili su organizatori.

Podele među glumcima

Proslavljeni glumac, scenarista i reditelj dobio je ponudu i od Udruženja filmskih glumaca Srbije, koje organizuje paralelni Niški filmski festival pod sloganom "Više od igre", planirao je da prikazivanjem čak 21 domaćeg filma nadoknadi protekle dve sezone tokom kojih Filmski susreti nisu održavani, da im tamo prikaže svoju potresnu priču o malom čoveku sa juga Srbije. Na njihove uslove nije pristao, pa ćemo njegovo ostvarenje gledati na Tvrđavi. Pre nekoliko godina Radoš je uspeo da pomiri glumce da se vrate u Niš, a sada opet imamo dva festivala i podele među umetnicima. Skupština Udruženja filmskih glumaca Srbije (UFGS) donela je, podsetimo, prošle godine jednoglasnu odluku da neće organizovati tradicionalne 60. Filmske susrete u Nišu zbog, kako su naveli, nestabilne političke situacije u zemlji.

Scene iz filma "Čuvar ikone Svetog Đorđa":

1/7 Vidi galeriju Čuvar ikone svetog Đorđa Foto: Contrast Studios

- Što se tiče Filmskih susreta, koliko čujem, i ove godine se neće održati jer ih bojkotuju glumci zaslepljeni političkim ambicijama i opozicionim aktivizmom, koji su pred očima Ministarstva kulture preuzeli vlast u Udruženju filmskih glumaca, koje je suosnivač sa Gradom Nišom - i sada vladaju tako što žrtvuju jednu od najstarijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srbiji. Tako će izgleda biti uništen festival koji traje 60 godina, koju su stvorili najveći velikani srpskog filma: Bata, Smoki, Ljuba Tadić, Pavle Vuisić, Janez Vrhovec, Felba, Milena Dravić, Dušan Janićijević i mnogi drugi. Inače, "Čuvara" su pomogli gradovi Niš i Zaječar, Pokrajinski sekretarijat za kulturu Vojvodine, kao i Opština Medveđa, na čijoj teritoriji se filmska priča događa - na čemu im veliko hvala... - izjavio je još u maja za Kurir proslavljeni glumac i predvideo scenario i podele kojima sada svedočimo.

Foto: Printscreen/ Instagram/ rados.bajic.officialpage

Ipak, niška publika nema razloga za brigu, spektakl na Tvrđavi je zagarantovan! Na veliku premijeru stiže Radoš Bajić lično, praćen kompletnom autorskom i glumačkom ekipom filma, pa se na otvaranju očekuju nezapamćena gužva i ovacije. Isto veče u Srbiju dolazi i Žan-Klod van Dam.

Žan Klod van Dam Foto: LADISLAV KŘIVAN / MFDNES + LN



Na Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu publiku očekuje ukupno 26 filmova, među kojima je 12 premijera, a projekcije će biti organizovane na dve lokacije, na Letnjoj pozornici i u bioskopu "Vilin grad", navedeno je u saopštenju grada.

- Tradicionalno usmeren na glumačka ostvarenja, festival ove godine spaja bogatu filmsku baštinu i savremenu produkciju, dajući prepoznatljivom duhu novu energiju. Pored ekskluzivnih inostranih i domaćih premijera, festival će ponuditi i povratak kultnih klasika na veliko platno, susrete sa autorskim i glumačkim ekipama, kao i bogat prateći program - naveli su u saopštenju organizatori.

Mladost i iskustvo

U filmu je, pored Radoša Bajića, zapaženu ulogu ostvarila i mlada glumica Miona Marković, kao i Aleksandar Đurica, Branko Janković, Slaviša Čurović, Vjera Mujović, Nedeljko Bajić, Aleksandar Filimonović, Čubrilo Čupić, Strahinja Bičanin, Miroslav Jović, Marko Radojević, Jovana Popović i drugi.

Za sve one koji ne uspeju da dođu do karata na Tvrđavi, film "Čuvar ikone Svetog Đorđa" odmah nakon Niša ulazi u redovnu bioskopsku distribuciju širom zemlje. Spremite se, jer od 8. septembra je premijera u Beogradu, a dva dana kasnije i svim bioskopima po Srbiji.

Međunarodni filmski festival Niš Foto: Međunarodni filmski festival Niš







Bonus video: Šta je rekao Žan-Klod van Dam