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Tatjana Lukjanova bila je jedna od omiljenih glumica na prostorima bivše Jugoslavije, svoj posao je obožavala, ali malo ko zna da je zbog glume razmišljala da digne ruku na sebe.

Rođena je u Beogradu, 6. novembra 1923, a preminula je na današnji dan 2003. godine. pa je i prvu ulogu odigrala u rodnom gradu na sceni Beogradskog dramskog pozorišta.

Tada se pojavila u predstavi "Mladost otaca" 1948. godine, a potom je u ovoj ustanovi igrala i u mnogim drugim komadima, uključujući "Hamleta"; Bećarca", "Mačku na usijanom limenom krovu" itd. Svom BDP-u ostala je odana do kraja karijere, iako je sarađivala i s drugim beogradskim teatrima.

Tatjanu Lukjanovu nazivali su "glumicom baletskog hoda", a ona je i sanjala da postane balerina.

Glumica Tatjana Lukjanova rođena je 6. novembra 2023. godine Foto: Printskrin Youtube

Koliko je slavna glumica bila posvećena svom poslu i koliko joj je on bio važan najbolje pokazuje to što je u jednom trenutku pomislila da digne ruku na sebe jer nije bila zadovoljna svojim nastupom.

U predstavi "Neprijatelji" u Narodnom pozorištu, u režiji dr Huga Klajna i Raše Plaovića, ulogu Nađe trebalo je da igra glumica Jelena Trumić, dok joj je Tatjana Lukjanova bila alternacija. Tek pred samu premijeru i nakon što je ugledala plakat, Tatjana je saznala da će ona umesto Jelene nastupiti na prvom izvođenju predstave. Osećala je veliku odgovornost i tremu, pa ne čudi što je tokom predstave od nervoze i promukla.

Kako je pisao Yugopapir, Tatjana Lukjanova ispričala je tada da je "ta premijera za nju bila grozna" i da se čak posle svega "pitala da li da se ubije ili da zauvek napusti pozorište".

Tatjana Lukjanova u seriji Otpisani Foto: Printscreen/RTS

Nakon smrti Tatjane Lukjanove, Beogradsko dramsko pozorište je osnovalo nagradu "Gran pri Tatjana Lukjanova".

Bila je, inače, udata za Jovana Hristića, slavnog dramskog pisca i pozorišnog kritičara, a zanimljivo je da on nikada nije pisao uloge za Tatjanu u svojim komadima.

Preminula je u 80. godini, a sahranjena je na Novom groblju u Beogradu.

(Kurir.rs/Informer)

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