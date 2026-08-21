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Srpska manjinska koprodukcija „Skriveni ljudi“ reditelja Mihe Hočevara premijerno je prikazana u regionu u utorak, 18. avgusta, na 32. Sarajevo Film Festivalu, u okviru selekcije Open Air Premijere u UNIQA Ljetnom kinu Stari Grad.

Foto: Promo



Iste večeri ekipa filma, koju su uz reditelja činili i producent Danijel Hočevar, koproducentkinja Jelena Mitrović, glumci Blaž Šef, Ólafur Darri Ólafsson, Ana Urbanc, Barbara Ribnikar, Luka Marčetić i Alenka Kraigher, asistentkinja reditelja Deja Crnović i dizajnerka maske Mojca Gorogranc Petrushevska, prošetala je crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala ispred Narodnog pozorišta.

U filmu „Skriveni ljudi“, Guti (35) i Sig (50) bude se na obali reke u blizini Ljubljane, pretučeni, mamurni i lisicama vezani jedan za drugog. Sig je, po svemu sudeći, turista koji je izgubio pamćenje – ne zna odakle dolazi, niti kako je završio u zemlji za koju veruje da je Slovačka. Njih dvojica zato kreću u potragu za njegovim pasošem i odgovorima o tome ko je Sig zapravo. Istovremeno, posvećuju se i Gutijevom velikom životnom poduhvatu: izgradnji rečnog splava koji bi trebalo da mu pomogne da iznova sastavi život poljuljan teškim razvodom, neuspešnim bankarskim kreditima, surovom birokratijom i problemima sa komšijama.

Foto: Promo

Glavne uloge tumače Blaž Šef i popularni islandski glumac Ólafur Darri Ólafsson, dok glumačku postavu dopunjuju Luka Marčetić, Barbara Ribnikar, Ana Urbanc, Igor Samobor, Gregor Gruden, Janez Hočevar, Maja Boh i Oskar Perpar.

Scenaristi su Srđan Koljević i Miha Hočevar, direktor fotografije – Simon Tanšek, montažerka – Jelena Maksimović, kompozitor – Uroš Buh, scenografkinja – Neža Zinajić, kostimografkinja – Nadja Bedjanič, dizajnerka maske – Mojca Gorogranc Petrushevska, kolorista – Emil Svetlik, dok su za zvuk bili zaduženi Julij Zornik, Ognjen Popić i Igor Iskra.

Foto: Promo

Film je producirala kuća Vertigo Ljubljana, u koprodukciji sa RTV Slovenija i Backroom Production, i u saradnji sa Filmskim studiom Viba Film i Ursus Parvus. Producent je Danijel Hočevar, koproducenti – Igor Kecman i Jelena Mitrović, izvršni producent – Mike Downey, pridružena producentkinja je Hlín Johannesdóttir, a direktor filma Matija Kozamernik.

Film su podržali Slovenački filmski centar, Filmski centar Srbije, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Kreativna Evropa MEDIA i RE-ACT Co-Development Funding.

Foto: Promo

Filmski reditelj i scenarista Miha Hočevar (1963) režirao je pet uspešnih igranih dugometražnih filmova koji su postigli veliki uspeh u Sloveniji i stekli kultni status. Njegove komedije „Mi idemo svojim putem“ (2010) i „Mi idemo svojim putem 2“ (2013) zauzimaju drugo, odnosno peto mesto na listi najgledanijih filmova svih vremena u slovenačkim bioskopima. Najnoviji projekat na kome je radio kao koscenarista je televizijska mini-serija „Trezor“ (2026), u produkciji RTV Slovenija.