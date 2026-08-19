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Publika u Osijeku početkom septembra ipak neće gledati Sergeja Trifunovića u predstavi „Ljudi odozgo“. Gostovanje srpskog glumca, najavljeno za 8. septembar, skinuto je sa programa, a na sajtu preko kojeg su se prodavale ulaznice sada stoji obaveštenje da je događaj otkazan.

Reditelj Patrik Lazić je na svom Instagram profilu progovorio o novonastaloj situaciji i izneo svoje mišljenje o odluci da se predstava otkaže.

Foto: Instagram/ParikLazic

„Gostovanje predstave 'Ljudi odozgo' u Osijeku ekspresno je otkazano jer u njoj igra Sergej Trifunović, i to ni 24 sata nakon statusa izvesnog M. M. koji je pozvao braniteljska udruženja i građane da mu otkažu gostoprimstvo. O Sergejevim ranijim izjavama možemo misliti ovako ili onako, ali otkazivati gostoprimstvo svakome ko na bilo koji način dovodi u pitanje ili se kritički odnosi prema nekom delu hrvatskog identiteta primitivna je i detinjasta reakcija. Ona ne odražava zrelost i odlučnost, već strah od suočavanja s onima koji o nama ne misle nužno kao mi", napisao je Lazić na svom Instagram profilu.

Komad je trebalo da bude izveden u Koncertnoj dvorani „Franjo Krežma“, a ulaznice su se prodavale preko platforme Entrio.

Kupcima je najavljeno da će novac biti vraćen.

„Povrat novca za ulaznice kupljene karticom biće automatski izvršen najkasnije u roku od mesec dana od planiranog početka događaja“, navedeno je u obaveštenju.

Trifunovićevo gostovanje izazvalo reakcije

Sergej Trifunović Foto: Printscreen



Još pre nego što je predstava zvanično otkazana, na društvenim mrežama i u delu hrvatske javnosti pojavili su se pozivi da publika bojkotuje dolazak srpskog glumca.

Protivnici njegovog gostovanja podsetili su na ranije sukobe Trifunovića sa hrvatskim institucijama, kao i na njegove izjave o Hrvatskoj i tamošnjoj policiji.

U pozivima na bojkot tvrdilo se da je glumac ranije „javno, bez imalo srama, najvulgarnije vređao hrvatsku policiju, državu i njene institucije“.

Navodili su i da je tokom ranijih postupaka pred hrvatskim institucijama „pokazivao izostanak poštovanja prema zakonu i državi“.