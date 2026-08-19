Slušaj vest

Međunarodni filmski festival Niš sa ponosom najavljuje svetsku premijeru novog domaćeg ostvarenja „Motka”, scenariste i reditelja Vasilija Nikitovića.

Međunarodni filmski festival Niš
Foto: Međunarodni filmski festival Niš

Povodom ove ekskluzivne premijere, niškoj publici na Letnjoj pozornici u Tvrđavi pokloniće se autorska i glumačka ekipa filma. Publika u Nišu imaće jedinstvenu priliku da među prvima pogleda ovu intrigantnu priču, kao i da pozdravi vrhunsku glumačku podelu predvođenu glumačkim legendama i najtraženijim imenima domaće scene, kao što su Žika Todorović, Slavko Štimac, Zlatan Vidović, Denis Murić, Marko Baćović i drugi.

O filmu „Motka”

Film Motka
Foto: Promo


„Motka” donosi priču o grupi marginalaca kojima svaki dan počinje i završava se u istom zabačenom dorćolskom podrumu. Dok im se sopstveni životi raspadaju, oni pokušavaju da promene svet. Verujući da tuđe probleme rešavaju bolje od svojih, osnivaju tajnu
organizaciju koja će objaviti rat kako nepravdi, tako i zdravom razumu. U njima se rađa ideja osvete i obračuna sa svime što im je ikada smetalo, a kada im sve drugo zakaže, ostaje im jedino ono što ih je od početka spajalo - kafana Motka.

Međunarodni filmski festival Niš održava se od 25. do 30. avgusta 2026. godine na Letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi i u bioskopu „Vilin grad”.

Ne propustiteKulturaDžek Dimić stiže u Niš! Glumac na Međunarodnom filmskom festivalu
whatsapp-image-20240820-at-10.07.16-am.jpg
KulturaHLADAN TUŠ! Radoš Bajić GLATKO ODBIO PONUDU BLOKADERA: "Čuvar ikone Svetog Đorđa" otvara Međunarodni filmski festival Niš
Radoš Bajić
KulturaPomera granice i u Srbiji: Nolanova "Odiseja" zabeležila više od 200.000 gledalaca
profimedia-1118118604.jpg
KulturaOskarovac Asgar Farhadi gost 39. Filmskog festivala u Herceg Novom
Asghar Farhadi, photo ©duchili_GLAVNI.jpg

00:13
Džek Dimić stiže u Niš Izvor: Kurir