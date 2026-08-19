Povodom ove ekskluzivne premijere, niškoj publici na Letnjoj pozornici u Tvrđavi pokloniće se autorska i glumačka ekipa filma. Publika u Nišu imaće jedinstvenu priliku da među prvima pogleda ovu intrigantnu priču, kao i da pozdravi vrhunsku glumačku podelu predvođenu glumačkim legendama i najtraženijim imenima domaće scene, kao što su Žika Todorović, Slavko Štimac, Zlatan Vidović, Denis Murić, Marko Baćović i drugi.



„Motka” donosi priču o grupi marginalaca kojima svaki dan počinje i završava se u istom zabačenom dorćolskom podrumu. Dok im se sopstveni životi raspadaju, oni pokušavaju da promene svet. Verujući da tuđe probleme rešavaju bolje od svojih, osnivaju tajnu

organizaciju koja će objaviti rat kako nepravdi, tako i zdravom razumu. U njima se rađa ideja osvete i obračuna sa svime što im je ikada smetalo, a kada im sve drugo zakaže, ostaje im jedino ono što ih je od početka spajalo - kafana Motka.