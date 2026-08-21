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Tanasije Uzunović bio je jedan od velikana domaćeg glumišta, a široj publici posebno je ostao u sećanju kao Rajko Malešević iz serije "Moj rođak sa sela", pa je ta rola ostala pečat njegove karijere.

Glumac je iznenada preminuo 10. marta 2023. godine u 81. godini života na klinici za urgentnu medicinu VMA. Njegov privatni život bio je obeležen velikim gubicima i porodičnim dramama. Uzunović je bio potomak jedne od najuglednijih predratnih porodica u Srbiji, koja je u Beogradu posedovala čak devet elitnih kuća, ali im je nakon Drugog svetskog rata sve oteto.

Tanasije Uzunović
Tanasije Uzunović Foto: Beta/narodno pozorište

Rođen je 25. septembra 1942. godine u Nišu, a Pozorišnu akademiju je završio u klasi profesorke Ljiljane Krstić. Dobio je po pradedi, koji je bio jedan od pokretača srpsko-turskog rata vođenog u vreme kralja Milana Obrenovića. Za života je duboko držao do tradicije, a njegovo poreklo, kao i cela porodica, bili su simbol naše države. Dramski umetnik naslednik je čuvenog Uzun Stojana, koji je vojevao još s Karađorđem. Tanasije je bio jedini muški naslednik porodice Uzunović, a brat njegovog dede Nikola bio je u dva navrata predsednik vlade između dva rata.

Tanasije je za Novosti jednom prilikom ispričao poreklo kapitala svoje porodice. Dva preživela brata Uzunovića imala su oko 150 hektara zemlje u mestu Draževac, a da bi njegov deda Nikola napravio kuću, dogovoreno je da uzme kredit na osnovu hipoteke na tu zemlju.

- Kada je moj otac Blagoje, inače školovani agronom, pokušao pre rata na toj zemlji da pravi obore za uzgoj stoke po svetskim merilima, deda ga je sprečio - seća se ove priče Tanasije.

Tanasije Uzunović
Tanasije Uzunović Foto: Dragan Kadić

- Govorio mu je da je besmisleno da to radi na zemlji koju opterećuje hipoteka. Deda Nikola je imao para da napravi kuću, ali ne i da je opremi.

Porodica Uzunović je pre Drugog svetskog rata imala devet kuća u Beogradu, a onda im je sve oteto.Tanasije je pamtio samo one najveće, i to onu zgradu koja je bila rezidencija ambasadora SAD, "Devanku" u Ulici kralja Milana 21 i veliku zgradu u Nušićevoj 20.

- Ostale više i ne pamtim, znam da su neke srušene u bombardovanjima tokom rata.

Vojin Ćetković o Tanasiju

Govor Tanasijevog kolege Vojina Ćetkovića, koji je tumačio lik Vranića u seriji na "Moj rođak sa sela", je na komemoraciji povodom smrti slavnog glumca otkrio je kakav je Uzunović bio zapravo.

Vojin Ćetković i Tanasije Uzunović u seriji "Moj rođak sa sela":

Moj rođak sa sela: Vojin Ćetković i Tanasije Uzunović Foto: Printscreen YouTube

- Moj prvi partner bio je Tanasije Uzunović, odigrao sam u Jugoslovenskom dramskom predstavu Vide Ognjeović. Onaj ko je plašio hrabre partizane i koga sam sanjao u nemačkoj uniformi. Jedan od onih vitezove te generacije zbog kojih sam i želeo da se bavim glumom.

Tada je imao godina koliko i ja sada. Prvi put sam ga gledao u predstavi Dejana Mijača "Ruženje naroda", bio je fascinantan. Još uvek mi prolaze kroz glavu njegove scene i neverovatna snaga i virtuoznost, ekspresija toliko velika da zaboravite da gledate glumce u pozorištu. Kasnije smo igrali i u Šekspirovoj tragediiji, a najviše vremena smo provodili radeći seriju "Moj rođak sa sela" - započeo je glumac.

Otkrio je i kako je glumac pristupio roli koja ga je proslavila, a posebnu pažnju privukla je informacija kako je pristupio liku seljaka.

Tanasije Uzunović kao Rajko Malešević
Tanasije Uzunović kao Rajko Malešević Foto: Printscreen YouTube

- Sećam se probe na kojoj je insistirao da nosi narodnu nošnju i belu uštirkanu košulju i da po njegovom nacrtu naprave bakinbarde, kojima nije bio zadovoljan naredne dve godine - ispričao Vojin.

O odnosu koji su imali njihovi likovi pričala je cela Srbija, a Ćetković je otkrio kako je Uzunović reagovao kada mu je rekao da će mu igrati sestrića koga mora mnogo da voli.

- Prišao sam mu i rekao: "Ti znaš da ujak nije kao ostala rodbina. Znaš da se ujak najviše voli. Ti meni ovde igraš baš ujaka i to vrlo posebnog. Ujaka koji me je podigao i koji je spreman da da život za svog sestrića. A ne znam kako ćeš to da doneseš jer mene je teško voleti". On me je zagrlio i pomazio po kosi. Od tada pa do danas, bio je moj ujak - otkrio je Ćetković, pa se prisetio i jedne anegdote sa snimanja.

- Krećemo mi posle snimanja, iz Kragujevca za Beograd i nema Tanasija. Pitam gde je, a oni mi kažu da pere kosu. Pa jutros smo ga čekali da pere kosu i ja sam mu rekao da ne sme to da radi. Od tolike ondulacije će mu izvetreti gluma.

Tanasije Uzunović u seriji Moj rođak sa sela
Foto: RTS, Promo

Bogata karijera

Tanasije Uzunović je na filmu debitovao 1967. u ostvarenju Žorža Skrigina "Koraci kroz magle", nakon čega su se nizale role u "Devojačkom mostu", "Sablazni", "Leptirici", "Treneru", "Sabirnom centru", "Kosovskom boju" i mnogim drugim.

Tumačio je uloge i u brojnim serijama: "Gorki plodovi", "Miris kiše na Balkanu", "Poslednja audijencija", "Tragom Karađorđa", "Povratak otpisanih", a poslednju rolu ostvario je u serijalu "Južni vetar", gde je tumačio lik Vuje.

Dobitnik je više nagrada, među kojima se posebno izdvajaju Oktobarska i Sterijina nagrada, kao i Pečat Narodnog pozorišta, koji je dobio za posebni doprinos životu i radu Narodnog pozorišta 2021. godine.

Tanasije Uzunović u filmu Južni vetar Foto: Nemanja Miščević, RTS

Jedna od zapaženijih rola u Narodnom pozorištu u Beogradu bila je u komadu Siniše Kovačevića "Velika drama".

Zvezda serije "Moj rođak sa sela" je ćerku Sofiju dobio u 50. godini sa trećom suprugom Mirom. Inače, u popularnoj seriji "Nemanjići - rađanje kraljevine" se uz Tanasija Uzunovića pojavila upravo i njegova ćerka, koja je takođe glumica.

Kada je Sofija odlučila da se bavi glumom, pa to saopštila ocu, on je, prema sopstvenom priznanju, doživeo šok.

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Bonus video: 

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Siniša Kovačević na komemoraciji Tanasiju Uzunoviću  Izvor: Kurir televizija