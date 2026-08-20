Iznenađenje za pamćenje: Umesto rođendanske večere, Gordani Miletić priređena promocija kuvara "Duša na tanjiru"
U Beogradu je održana 17. avgusta prva promocija kuvara "Duša na tanjiru", autorke Gordane Miletić, u izdanju Kulturnog elementa. Mislivši da odlazi na skromnu porodičnu proslavu rođendana, Gordana nije ni slutila kakva je noć pred njom. Umesto intimne večere sa suprugom Predragom, sinovima Vukom i Tadijom i snajama, dočekali su je svi njeni prijatelji, saradnici i voljeni ljudi okupljeni sa samo jednim ciljem - da joj prirede iznenađenje života i zajedno proslave izlazak njenog prvog kuvara "Duša na tanjiru", u izdanju Kulturnog elementa, koji je premijerno predstavljen upravo te večeri.
Iznenađena i preplavljena emocijama, Gordana je pred najdražima predstavila knjigu koja je mnogo više od obične zbirke recepata. "Duša na tanjiru" nastala je iz višedecenijske ljubavi prema kuvanju, kreativnosti i potrebi da se ono što pripada našem porodičnom i kulturnom nasleđu sačuva i prenese dalje. Novinarka se kuvanjem bavi od detinjstva. Njeni specijaliteti predstavljeni su u magazinu "Kuća Stil" kao primer vrhunske domaće kuhinje, a snimila je i televizijski serijal "Kuvar za bebe", u kojem je zajedno sa glumcem Srđanom Ivanovićem pripremala jela prilagođena različitim uzrastima. Osnivač je kulinarskih radionica "Gogina vanglica", dok je tokom dugogodišnjeg rada u kompaniji Zepter International bila direktorka edukativnog centra, gde je svoje znanje prenosila kroz teme pravilne ishrane, zdravog kuvanja i kulture postavljanja stola.
Ipak, Gordanina priča nije samo priča o kulinarstvu.
Čitav njen život odvijao se u kreativnom okruženju. Kao supruga glumca Narodnog pozorišta u Beogradu Predraga Miletića i majka producenta i menadžera u kulturi i umetnosti Vuka Miletića i reditelja i dramaturga Tadije Miletića, decenijama je bila okružena pozorištem, umetnošću i ljudima koji stvaraju. U tom svetu pronašla je i sopstveni izraz - kroz kreativno pisanje, ali i kroz kuvanje, koje za nju nikada nije bilo samo pripremanje hrane.
Jer kuvanje jeste posebna vrsta umetnosti. U njemu se spajaju kreativnost, tradicija, sećanje i lični pečat. Kada se poveže sa nacionalnom istorijom i domaćom kuhinjom, recept postaje mnogo više od recepta - postaje deo kulturnog nasleđa koje se prenosi sa generacije na generaciju.
Posebnu emociju večeri unele su priče nekoliko Gordaninih bliskih prijatelja, koji su govorili o njoj, ali i o knjizi iz sasvim ličnog ugla.
Među njima je bila i Sanja Beštić, rediteljka i producentkinja, koja je zajedno sa Gordaninim sinom Vukom studirala na Fakultetu dramskih umetnosti. Govoreći o vremenu studentskih dana, Sanja je evocirala brojne anegdote iz perioda kada je FDU bio okruženje gotovo bez mogućnosti da se u blizini pronađe nešto za jelo. Ako studenti ne bi poneli sendvič, izbor je bio prilično jednostavan - ili čekati kraj predavanja ili krenuti kod Vuka kući.
A Gordanina kuća je, kako je Sanja sa osmehom i emocijom pričala, bila mnogo više od mesta na kojem se moglo ručati. Vuk bi često poveo nekoliko prijatelja sa fakulteta, a Gordana bi ih dočekivala sa istom toplinom i ljubavlju kao da su deo porodice. Kroz te naizgled male studentske anegdote Sanja je govorila o jednoj mnogo većoj Gordaninoj osobini - o njenoj potrebi da ljudima pruži pažnju, toplinu i osećaj da su uvek dobrodošli.
O knjizi i Gordani govorila je i Vesna Da Vinča, dugogodišnja prijateljica porodice, koja je posebno istakla njene vrline kao prijatelja i čoveka. Govoreći o samoj knjizi, osvrnula se i na različite uticaje koji su tokom godina oblikovali Gordanin kulinarski izraz - od brojnih putovanja i iskustava širom sveta do susreta sa ljudima i različitim kulturama, koji su prirodno pronalazili put i do njene kuhinje. Upravo ta otvorenost prema svetu, novim ukusima i iskustvima, uz duboku vezanost za domaću tradiciju, jedan je od razloga zbog kojih "Duša na tanjiru" ima svoj prepoznatljiv karakter.
Gordana Miletić predstavila svoj prvi kuvar "Duša na tanjiru"
Upravo iz te ideje nastala je "Duša na tanjiru".
Knjiga je rezultat godina iskustva, stvaranja, zapisivanja i neprestane potrebe da se pronađe novi, lepši i autentičniji način da se sačuvaju ukusi koji nose uspomene. Ona je istovremeno lična i univerzalna priča o domu, porodici, tradiciji i ljubavi koja se često najlepše pokazuje upravo za trpezom.
Prva promocija održana je u atmosferi koja je prirodno pratila duh knjige - u zanimljivom, eklektičnom beogradskom restoranu, gde su se te večeri susreli gastronomija, umetnost, prijateljstvo i kultura. Po receptima iz Gordaninog kuvara, restoran je priredio zalogaje za pamćenje.
Uz veliku podršku prijatelja i ljudi koji su godinama deo njenog života, Gordana je napravila prvi korak u životu ove knjige.
"Duša na tanjiru" zato nije samo kuvar. To je zapis o ukusima jednog života, o ljudima koji su ga oblikovali, o tradiciji koja ne sme da se izgubi i o ljubavi koja se, baš kao i dobra hrana, najduže pamti kada je napravljena od srca.