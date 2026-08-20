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U Beogradu je održana 17. avgusta prva promocija kuvara "Duša na tanjiru", autorke Gordane Miletić, u izdanju Kulturnog elementa. Mislivši da odlazi na skromnu porodičnu proslavu rođendana, Gordana nije ni slutila kakva je noć pred njom. Umesto intimne večere sa suprugom Predragom, sinovima Vukom i Tadijom i snajama, dočekali su je svi njeni prijatelji, saradnici i voljeni ljudi okupljeni sa samo jednim ciljem - da joj prirede iznenađenje života i zajedno proslave izlazak njenog prvog kuvara "Duša na tanjiru", u izdanju Kulturnog elementa, koji je premijerno predstavljen upravo te večeri.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iznenađena i preplavljena emocijama, Gordana je pred najdražima predstavila knjigu koja je mnogo više od obične zbirke recepata. "Duša na tanjiru" nastala je iz višedecenijske ljubavi prema kuvanju, kreativnosti i potrebi da se ono što pripada našem porodičnom i kulturnom nasleđu sačuva i prenese dalje. Novinarka se kuvanjem bavi od detinjstva. Njeni specijaliteti predstavljeni su u magazinu "Kuća Stil" kao primer vrhunske domaće kuhinje, a snimila je i televizijski serijal "Kuvar za bebe", u kojem je zajedno sa glumcem Srđanom Ivanovićem pripremala jela prilagođena različitim uzrastima. Osnivač je kulinarskih radionica "Gogina vanglica", dok je tokom dugogodišnjeg rada u kompaniji Zepter International bila direktorka edukativnog centra, gde je svoje znanje prenosila kroz teme pravilne ishrane, zdravog kuvanja i kulture postavljanja stola.

Ipak, Gordanina priča nije samo priča o kulinarstvu.

Čitav njen život odvijao se u kreativnom okruženju. Kao supruga glumca Narodnog pozorišta u Beogradu Predraga Miletića i majka producenta i menadžera u kulturi i umetnosti Vuka Miletića i reditelja i dramaturga Tadije Miletića, decenijama je bila okružena pozorištem, umetnošću i ljudima koji stvaraju. U tom svetu pronašla je i sopstveni izraz - kroz kreativno pisanje, ali i kroz kuvanje, koje za nju nikada nije bilo samo pripremanje hrane.

Gordana i suprug Predrag Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Jer kuvanje jeste posebna vrsta umetnosti. U njemu se spajaju kreativnost, tradicija, sećanje i lični pečat. Kada se poveže sa nacionalnom istorijom i domaćom kuhinjom, recept postaje mnogo više od recepta - postaje deo kulturnog nasleđa koje se prenosi sa generacije na generaciju.

Posebnu emociju večeri unele su priče nekoliko Gordaninih bliskih prijatelja, koji su govorili o njoj, ali i o knjizi iz sasvim ličnog ugla.

Među njima je bila i Sanja Beštić, rediteljka i producentkinja, koja je zajedno sa Gordaninim sinom Vukom studirala na Fakultetu dramskih umetnosti. Govoreći o vremenu studentskih dana, Sanja je evocirala brojne anegdote iz perioda kada je FDU bio okruženje gotovo bez mogućnosti da se u blizini pronađe nešto za jelo. Ako studenti ne bi poneli sendvič, izbor je bio prilično jednostavan - ili čekati kraj predavanja ili krenuti kod Vuka kući.

Sanja Beštić Foto: Nemanja Novaković

A Gordanina kuća je, kako je Sanja sa osmehom i emocijom pričala, bila mnogo više od mesta na kojem se moglo ručati. Vuk bi često poveo nekoliko prijatelja sa fakulteta, a Gordana bi ih dočekivala sa istom toplinom i ljubavlju kao da su deo porodice. Kroz te naizgled male studentske anegdote Sanja je govorila o jednoj mnogo većoj Gordaninoj osobini - o njenoj potrebi da ljudima pruži pažnju, toplinu i osećaj da su uvek dobrodošli.

Vesna Jugović Foto: Privatna Arhiva

O knjizi i Gordani govorila je i Vesna Da Vinča, dugogodišnja prijateljica porodice, koja je posebno istakla njene vrline kao prijatelja i čoveka. Govoreći o samoj knjizi, osvrnula se i na različite uticaje koji su tokom godina oblikovali Gordanin kulinarski izraz - od brojnih putovanja i iskustava širom sveta do susreta sa ljudima i različitim kulturama, koji su prirodno pronalazili put i do njene kuhinje. Upravo ta otvorenost prema svetu, novim ukusima i iskustvima, uz duboku vezanost za domaću tradiciju, jedan je od razloga zbog kojih "Duša na tanjiru" ima svoj prepoznatljiv karakter.

Gordana Miletić predstavila svoj prvi kuvar "Duša na tanjiru"

1/8 Vidi galeriju Gordana Miletić predstavila svoj prvi kuvar "Duša na tanjiru" Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Upravo iz te ideje nastala je "Duša na tanjiru".

Knjiga je rezultat godina iskustva, stvaranja, zapisivanja i neprestane potrebe da se pronađe novi, lepši i autentičniji način da se sačuvaju ukusi koji nose uspomene. Ona je istovremeno lična i univerzalna priča o domu, porodici, tradiciji i ljubavi koja se često najlepše pokazuje upravo za trpezom.

Prva promocija održana je u atmosferi koja je prirodno pratila duh knjige - u zanimljivom, eklektičnom beogradskom restoranu, gde su se te večeri susreli gastronomija, umetnost, prijateljstvo i kultura. Po receptima iz Gordaninog kuvara, restoran je priredio zalogaje za pamćenje.

Uz veliku podršku prijatelja i ljudi koji su godinama deo njenog života, Gordana je napravila prvi korak u životu ove knjige.