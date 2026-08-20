Slušaj vest

Čuveni glumac Predrag Preža Milinković, upamćen je kao jedan od najpoznatijih jugoslovenskih filmskih epizodista. Iza sebe je imao više od dvesta uloga, što u filmovima, što u serijama, no, zanimljivo je da mu nikad nije pripala glavna rola.

Ipak, njegova upečatljiva energija učinila ga je zvezdom brojnih ostvarenja poput "Kad budem mrtav i beo", "Nacionalna klasa", "Marš na Drinu", "Maratonci trče počasni krug", "Balkan ekspres", "Varljivo leto"... zapravo, gotovo da nema domaćeg naslova u kom ga nismo gledali.

Jednom prilikom, na pitanje je li ikada u karijeri odbio neku ulogu, Milinković je odgovorio:

"Nisam, to nije u mojoj prirodi. Ja volim filmove i glumu i ne verujem da ću ikada odbiti neku ulogu".

Predrag Preža Milinković kao batler Sofronije u Srećnim ljudima Foto: Printscreen/Youtube

Zanimljivo je da je rođeni Dorćolac govorio četiri jezika i bio veliki filmofil, a gajio je i strast prema okretnim plesovima, pre svega flamenku zbog čega je dobio i nadimke "Dezmond" i "El kabalero".

Preža je bio jedan od retkih domaćih glumaca koji je igrao i u stranim ostvarenjima, te je ekran delio i sa velikim imenima svetske kinematografije i holivudskim glumcima kao što suĐina Lolobriđida, Orson Vels, Alen Delon i Entoni Kvin.

Uprkos svemu, zanimljivo je da ovde dosta ljudi nije znalo kako se glumac zapravo zove, te su ga mahom zvali po ulogama koje je igrao.

Međutim, život piše drame teže od onih na filmskom platnu. Uprkos svetskoj slavi i velikom krugu prijatelja, njegov kraj bio je duboko potresan.

Predrag Preža Milinković je preminuo 1998. godine u 64. godini života. Kažu da su ga pronašli mrtvog, a u tom momentu bio je siromašan, bez novca i igde ikoga.

VIDEO: Srbin zaigrao u jednoj od najgledanijih turskis serija