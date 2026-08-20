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Uz bogate takmičarske i revijalne selekcije ovogodišnji 39. Filmski festival Herceg Novi – Montenegro film festival donosi i sadržajan prateći program. Publika će imati priliku da se susretne sa proslavljenim američkim glumcem Džonom Sevidžom, uživa u omažima stvaraocima koji su obežili kinematografiju, novom dokumentarcu proslavljenog reditelja Milča Mančevskog, kao i u promocijama kapitalnih izdanja o filmskoj umjetnosti.

Foto: Ustupljene fotografije

Posebni gost festivala biće proslavljeni američki glumac Džon Sevidž, zvezda filmova "Lovac na jelene", "Kosa" i "Salvador". On će 23. avgusta prisustvovati promociji svoje autorizovane biografije u Kući nobelovca Ive Andrića, dok će dan kasnije razgovarati sa publikom u okviru programa "Razgovor sa zvezdom".

Foto: Zorana Jevtić

U segmentu "Kultura sećanja" biće prikazani dokumentarni filmovi posvećeni velikanima kinematografije, među kojima su ostvarenja o crnogorskim filmskim pionirima, scenografu Vlastimiru Gavriku i glumcu Petru Kralju, kao i novi dokumentarac Milča Mančevskog "Dobri ljudi".

Foto: Promo

Informacije o programima dostupne su na: https://filmfestival.me/, a aktuelnosti možete pratiti na društvenim mrežama Festivala (Instagram i Facebook).