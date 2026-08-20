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Pojedini glumci ne tumače samo uloge, već postaju simbol čitave jedne epohe, gradskog mentaliteta i autentičnog šarma. Dragan Gaga Nikolić predstavljao je upravo to - vodeće ime jugoslovenske kinematografije i vodeći šmeker čiji je prirodni stav osvajao publiku kroz decenije.

Put od Džimija Barke do filmske ikone

Nakon prvog pojavljivanja u ostvarenju "Pravo stanje stvari" 1964. godine, prelomni trenutak i status glumačke zvezde donela mu je rola Džimija Barke u filmu "Kad budem mrtav i beo" reditelja Živojina Pavlovića. U nastavku karijere zabeležio je više od 120 uloga u pozorištu, na filmu i televiziji.

Pogledajte u galeriji fotografije Dragana Nikolića u mladosti:

1/5 Vidi galeriju Dragan Nikolić Foto: Fonet, printscreen/youtube/ Jovan Jovanovic Official

Pored bogatog glumačkog opusa, pažnju javnosti privlačio je i njegov višedecenijski brak sa Milenom Dravić, koji je važio za jedan od najskladnijih u umetničkim krugovima. Odsustvo potomstva nije umanjilo njihovu bliskost, već su svoju pažnju nesebično delili sa prijateljima i okruženjem.

Ideja o filmu zasnovanom na sopstvenom životu

Ispunjene godine i nebrojene anegdote sa kolegama podstakle su Nikolića da u poznim godinama počne rad na materijalu za potencijalni igrani film o sopstvenom životu. On je 2013. godine započeo beleženje uspomena i događaja koji su obeležili njegovu karijeru. Njegova namera bila je da kroz prikupljene zapise i lične doživljaje publici dočara ne samo umetnički put, već i atmosferu koja je vladala van filmskih kamera.

Dragan Nikolić u filmu Mlad i zdrav kao ruža Foto: printscreen/youtube/ Jovan Jovanovic Official

Nedovršeni rukopis i nepoznata sudbina beležnice

Projekat je ostao nedovršen usled njegove smrti, pa ideja o snimanju biografskog ostvarenja nije realizovana. Lokacija sveske u kojoj je beležio sećanja iz mladosti, detalje sa snimanja i susrete sa velikanima tadašnje scene i danas je nepoznata javnosti, dok prikupljena građa još uvek čeka svoje potencijalno ekranizovanje.

Podsetimo, rođen je na današnji dan, 20. avgusta 1943. a preminuo je 11. marta 2016. godine.

Pogledajte video: Lokal i sto gde je Dragan Nikolić stalno sedeo