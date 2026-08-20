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Iza britkog jezika Vedrane Rudan, kojim je decenijama bez milosti secirala društvo, brak, roditeljstvo i porodične odnose, postojala je jedna tačka na kojoj je padala svaka njena odbrana. Bila su to njena deca, sin Slaven i ćerka Asja, koje je dobila u prvom braku.

Hrvatska književnica i kolumnistkinja preminula je 18. avgusta 2026. godine, nakon borbe sa rakom žučnih kanala. Iza sebe je ostavila bogato književno nasleđe, ali i porodicu o kojoj je govorila mnogo nežnije nego što bi se moglo očekivati od žene poznate po rečenicama koje su sekle poput noža.

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Vedrana nije idealizovala majčinstvo. Naprotiv, često ga je posmatrala iz ugla o kojem se ćuti, rušila predstavu o savršenim roditeljima i otvoreno kritikovala savremeno vaspitanje. Ipak, upravo je uz svoju decu, kako je govorila, shvatila šta znači voleti nekoga bez ikakvog uslova.

– A moja djeca su mnogo obrazovanija od mene. Slaven je pročitao tisuće knjiga, Asja govori četiri jezika, ali ja sam im loš učenik. Nemam više vremena za učenje. Međutim, djeca su mi svojim rođenjem pokazala da postoji bezuvjetna ljubav. Bez obzira na to što oni naprave, ja bih stala uz njih. Ne, naravno, iza postupka, ali sigurno iza njih – rekla je Rudan jednom prilikom.

Sin joj je bio mnogo više od menadžera

Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

Slaven Hrvatin izgradio je sopstvenu karijeru kao psiholog i autor zbirke kolumni „Zlihologija“. Ipak, godinama je bio važan i za profesionalni put svoje majke.

Brinuo je o organizaciji njenog posla, pomagao joj u administrativnim obavezama i vodio tehnički deo njenog veoma čitanog sajta. Bio je svojevrsna veza između Vedrane i publike, posebno u trenucima kada zbog bolesti nije mogla lično da se obrati čitaocima.

Kada je 2024. završila u bolnici, upravo je Slaven javnosti preneo njenu poruku povodom izlaska knjige „Umrijeti bez stresa“.

– U Beogradu, Vedraninom gradu, bit će Noć knjige, ali bez Vedrane. Izlazi joj knjiga „Umrijeti bez stresa“. U pravo vrijeme jer obilazi zagrebačke bolnice u velikom stresu u borbi za preživljavanje. Svim svojim čitaocima šalje pozdrave, očajna što nije s njima – napisao je tada.

O njegovoj ulozi u njenoj karijeri svedoče i objave na zvaničnom sajtu Vedrane Rudan, koje je godinama potpisivao.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Asja je odabrala život bez reflektora

Za razliku od Slavena, Asja Hrvatin nikada nije pokazivala želju da postane deo javnog sveta svoje majke. Zaposlena je u školi, govori četiri jezika i svoj privatni život pažljivo čuva daleko od medija.

Vedrana je poštovala njen izbor i o njoj nije otkrivala detalje koji bi mogli da naruše privatnost koju je želela. Kada ju je pominjala, činila je to sa neskrivenim ponosom, posebno ističući njeno obrazovanje.

I dok je Slaven bio prisutan u njenom javnom i profesionalnom životu, Asja je ostala deo intimnog porodičnog kruga o kojem se govorilo retko i odmereno.

Nežna strana britke književnice

Foto: ATAIMAGES

Posebno mesto u Vedraninim tekstovima imao je i njen unuk Krešo. Razgovori sa njim otkrivali su njenu drugačiju stranu – onu bez provokacije, bunta i potrebe da se obračuna sa svetom.

Sa unukom je razgovarala o sreći i životu, o jednostavnim stvarima koje odrasli često zakomplikuju. Upravo kroz te razgovore kritikovala je roditelje koji deci nameću sopstvene ambicije, pretvarajući njihovo odrastanje u neprekidnu trku za ocenama, uspehom i tuđim odobravanjem.

Smatrala je da odrasloj deci treba postaviti jasne finansijske i emocionalne granice. Nije verovala u roditeljstvo koje se pretvara u doživotno žrtvovanje, ali je pravila jasnu razliku između podrške detetu i opravdavanja svakog njegovog postupka.

Takođe, imala je i unuku čije ime nije otkrila.

Video: Vedrana Rudan u emisiji Jovane Joksimović