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Međunarodni filmski festival Niš ove godine počinje u velikom stilu! Uvod u šestodnevni praznik filma obeležiće spektakularni muzički događaj nastup renomiranog ansambla Aba simfoni (ABBA Symphony), koji će u utorak, 25. avgusta u 19 časova, održati koncert na Trgu kralja Milana.

Foto: Simone Di Luca/Simone Di Luca

Ulaz na ovaj događaj je besplatan. Svim građanima Niša i gostima festivala, ovaj simfonijski spektakl donosi simbiozu nezaboravnih pop hitova čuvene švedske grupe Aba (ABBA) i raskošnog zvuka simfonijskog orkestra. Publika će u samom centru grada imati priliku da uživa u vrhunskim aranžmanima vanvremenskih pesama poput "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Waterloo", "The Winner Takes It All" i mnogih drugih.

Foto: Međunarodni filmski festival Niš

Koncert na centralnom gradskom trgu predstavlja zvaničnu uvertiru pred svečano otvaranje festivala na Letnjoj pozornici u Tvrđavi. Ceremonija otvaranja zakazana je za 20.30 časova, uz regionalnu premijeru filma "Čuvar ikone Svetog Đorđa". Međunarodni filmski festival Niš održava se od 25. do 30. avgusta 2026. godine na Letnjoj pozornici u niškoj Tvrđavi, kao i u bioskopu "Vilin grad". Organzatori su objavili i kompletan program.

Kompletan program festivala Foto: Promo