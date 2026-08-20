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Britanski glumac Teo Džejms, poznat po ulogama u serijama Džentlmeni i Beli lotos, otkrio je da se ne vidi u ulozi novog Džejmsa Bonda, uprkos tome što se njegovo ime već povezivalo sa jednom od najpoznatijih filmskih franšiza.

Četrdesetjednogodišnji glumac našao se na listi potencijalnih naslednika Danijela Krejga, koji se oprostio od uloge agenta 007 nakon filma Nije vreme za umiranje.

Međutim, Džejms je sada jasno stavio do znanja da ne želi tu ulogu. U intervjuu za britanski GQ, glumac je direktno odgovorio na pitanje o mogućnosti da postane novi Bond.

Glumac Teo Džejms Foto: Mario Mitsis / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Sada sam definitivno prestar, za početak."

Džejms je potom dodao da bi prihvatanje takve uloge predstavljalo odluku posle koje više nema povratka.

"To bi bio primer nečega od čega se više nikada ne možete vratiti."

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se sve više spekuliše o tome ko će naslediti Danijela Krejga u ulozi slavnog britanskog špijuna.

Teo Džejms Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Slava ga više ne privlači kao nekada

Džejms trenutno igra Edvarda "Edija" Hornimana, vojvodu od Halsteda, u Netfliksovoj seriji "Džentlmeni", koju je kreirao Gaj Riči.

Iako mu je popularnost donela brojne poslovne prilike, glumac priznaje da danas pažljivije bira uloge. Posebno izbegava projekte koji bi ga preko noći pretvorili u globalnu zvezdu.

"Zamislite da odjednom ti i ja više ne možemo normalno da hodamo ulicom."

Prema njegovim rečima, takav nivo slave ne bi uticao samo na njega već i na njegovu decu.

"Šta to radi vašoj deci, koja pokušavaju da pronađu sebe usred hipernadzora javnosti i slave? Nijedna uloga nije vredna toga"

Džejms priznaje da velika uloga na prvi pogled može delovati veoma primamljivo, naročito kada bi mogla da promeni čitav život.

Ipak, danas na takve ponude gleda drugačije.

Danijel Krejg Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

"U tom trenutku je veoma opojno kada vam ponude neku ogromnu, privlačnu ulogu koja bi vam zauvek promenila život."

Ali, kako kaže, dugoročno takva cena za njega nije vredna toga.

"Ali na kraju zaista ne bi bila vredna."

Proslavio se u "Divergentu"

Teo Džejms postao je miljenik publike nakon što je igrao u filmskoj franšizi "Divergent", a obožavaoci ga i danas zaustavljaju na ulici i govore mu koliko su opsednuti tim filmovima.

Glumac je tokom godina morao da pronađe način da se nosi sa pažnjom javnosti, posebno kada je reč o fotografisanju sa obožavaocima.

Nekada je odbijao selfije

Džejms je otkrio da je ranije bio veoma rezervisan prema selfijima sa fanovima.

"Kada sam bio mlađi, zaista nisam voleo selfije."

Zbog toga ih je često odbijao, ali je kasnije shvatio da takva reakcija ponekad samo produžava neprijatnu situaciju.

"Problem sa tim što kažete 'ne' jeste što sam shvatio da to samo produžava taj trenutak."

Ipak, kaže da razume ljude koji mu prilaze.

"Naravno, veoma je lepo i želite da izađete u susret nekome ko je na bilo koji način zainteresovan za vas."

Ali slava kod njega istovremeno otvara mnogo dublje pitanje.